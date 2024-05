SCR Altach 1b dominiert in Krumbach mit klarem Sieg

Details Mittwoch, 01. Mai 2024 00:17

Im Duell zwischen dem FC Krumbach und dem SCR Altach 1b zeigte sich, dass Effizienz und Präzision entscheidend sind. Während die erste Halbzeit noch keine Tore bot, entfaltete sich das wahre Potenzial der Gäste aus Altach in der zweiten Spielhälfte. Mit einem Endstand von 0:4 setzte sich der SCR Altach 1b deutlich durch und hinterließ einen bleibenden Eindruck bei den Zuschauern und Fans.

Ein torloses erstes Halbzeit

Die Anfangsminuten des Spiels waren geprägt von Abtasten und vorsichtigem Spiel beider Mannschaften. Der FC Krumbach, als Heimmannschaft, versuchte das Spiel zu kontrollieren, fand aber nicht den Schlüssel zur dicht stehenden Abwehr der Gäste. SCR Altach 1b hingegen setzte auf schnelle Konter, die jedoch in der ersten Halbzeit nicht zum Erfolg führten. Trotz einiger spannender Momente und Versuche beider Seiten, das Führungstor zu erzielen, blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim Stand von 0:0.

Altach findet den Weg zum Tor

Die zweite Halbzeit begann mit einer sichtbaren Veränderung im Spielansatz des SCR Altach 1b. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff brach Fabio Neuschmied die Stille und erzielte das erste Tor für die Gäste. Dieses Tor war der Auftakt für eine Serie erfolgreicher Angriffe der Altacher. Nils Thalmann baute die Führung in der 62. Minute mit einem gekonnten Schuss weiter aus. Matteo Noah Schöpf ließ in der 70. Minute das 0:3 folgen, was die Hoffnungen des FC Krumbach auf ein Comeback deutlich dämpfte. Fabio Neuschmied, der bereits den Torreigen eröffnet hatte, krönte seine Leistung mit einem weiteren Treffer in der 78. Minute und besiegelte damit den Endstand von 0:4 für den SCR Altach 1b.

Die Überlegenheit der Gäste in der zweiten Halbzeit war nicht nur durch die erzielten Tore spürbar, sondern auch in der Art und Weise, wie sie das Spiel dominierten. Der FC Krumbach fand keine Antwort auf die taktische Disziplin und die Effektivität des SCR Altach 1b. Mit diesem Sieg unterstreicht der SCR Altach 1b seine Ambitionen und zeigt, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Der FC Krumbach hingegen muss sich von dieser Niederlage erholen und nach Wegen suchen, um in den kommenden Spielen stärker zurückzukommen.

1. Landesklasse: FC Krumbach : SCRA 1b - 0:4 (0:0)

78 Fabio Neuschmied 0:4

70 Matteo Noah Schöpf 0:3

62 Nils Thalmann 0:2

50 Fabio Neuschmied 0:1

