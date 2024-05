Hittisau holt beim Leader BW Feldkirch einen Punkt!

Details Samstag, 18. Mai 2024 23:58

In einem spannenden Schlagabtausch in der 22. Runde der Vorarlbergliga trennten sich der FC Blau Weiß Feldkirch und der KFZ Hagspiel FC Hittisau mit einem 2:2-Unentschieden. Die Zuschauer im Stadion sahen eine Partie, die reich an Emotionen und Toren war. Beide Teams zeigten große Leidenschaft und Kampfgeist, wobei die Führung mehrmals wechselte, bevor das Spiel schließlich mit einem gerechten Unentschieden endete.

Früher Vorsprung durch Feldkirch

Bereits in der 19. Minute konnte der FC Blau Weiß Feldkirch durch Yavuz Bal in Führung gehen. Nach einer gut getimten Flanke aus dem Mittelfeld, zeigte Bal eine beeindruckende Technik und vollendete gekonnt zum 1:0. Diese frühe Führung gab den Hausherren sichtlich Selbstvertrauen, und sie begannen, das Spiel zu dominieren.

Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. In der 30. Minute erzielte Filip Gregor Rettig den Ausgleich für den FC Hittisau. Rettig, der an diesem Tag eine Schlüsselfigur für sein Team war, verwandelte eine scharfe Hereingabe aus dem linken Flügel mit einem präzisen Kopfball. Das Spiel war nun wieder offen, und beide Teams suchten nach der Möglichkeit, erneut in Führung zu gehen.

Zweite Halbzeit bringt weitere Wendungen

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag, als Bader Belhaj nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff das 2:1 für die Gastgeber erzielte. Belhaj zeigte seine Klasse, indem er sich geschickt gegen zwei Verteidiger durchsetzte und den Ball unhaltbar im Eck des Tores versenkte. Das Tor schien den FC BW Feldkirch auf die Siegerstraße zu bringen.

Dennoch zeigte der FC Hittisau große Resilienz und kämpfte sich erneut zurück ins Spiel. Filip Gregor Rettig wurde zum Helden des Tages, als er in der 54. Minute seinen zweiten Treffer des Spiels erzielte und das Spiel zum 2:2 ausglich. Mit einem kraftvollen Schuss aus 18 Metern ließ er dem Torhüter keine Chance und stellte einmal mehr unter Beweis, warum er ein so wertvoller Spieler für sein Team ist.

Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten konnte kein Team den entscheidenden Treffer setzen, und das Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden. Die letzten Minuten waren geprägt von intensiven Bemühungen beider Mannschaften, das Siegtor zu erzielen, doch die Abwehrreihen standen sicher.

Das Unentschieden fühlt sich für beide Teams wie ein Sieg an, da sie nach einem harten Kampf und ständigen Führungswechseln einen Punkt mitnehmen können. Beide Trainer dürften mit der Leistung ihrer Teams zufrieden sein, auch wenn sie wissen, dass kleine Details heute den Unterschied hätten machen können. Für die Fans war es ein unterhaltsames und nervenaufreibendes Match, das die Qualität und den Wettbewerbsgeist der Vorarlbergliga unterstreicht.

Vorarlbergliga: Feldkirch : Hittisau - 2:2 (1:1)

54 Filip Gregor Rettig 2:2

50 Bader Belhaj 2:1

30 Filip Gregor Rettig 1:1

19 Yavuz Bal 1:0

