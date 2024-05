Überzeugender Sieg für DSV Juniors gegen SCR Altach II

Details Dienstag, 28. Mai 2024 22:14

In einem spannenden Aufeinandertreffen der 1. Landesklasse (V) sicherten sich die DSV Juniors einen klaren 4:1-Sieg gegen SCR Altach 1b. Von Beginn an dominierten die Juniors das Spielgeschehen und ließen ihrem Gegner kaum Chancen. Mit einer beeindruckenden ersten Halbzeit legten sie den Grundstein für den deutlichen Erfolg. Trotz eines Ehrentreffers von Altach konnte DSV Juniors ihre Führung weiter ausbauen und den Sieg souverän nach Hause bringen.

DSV Juniors übernehmen die Kontrolle

Das Spiel begann mit einem zügigen Anpfiff, und sofort war klar, dass die DSV Juniors die Partie in die Hand nehmen wollten. Bereits in der 14. Minute gelang David Rüdisser der erste Treffer des Spiels, als er eine präzise Hereingabe im Tor von SCR Altach 1b unterbrachte und die Hausherren mit 1:0 in Führung brachte.

Der Druck der DSV Juniors ließ nicht nach, und in der 25. Minute erzielte Ibrahim Bacak das zweite Tor. Ein schneller Konter und ein präziser Abschluss ließen dem Torhüter der Gäste keine Chance. Damit erhöhten die Juniors auf 2:0 und setzten SCR Altach 1b weiter unter Druck.

Das dritte Tor der Partie fiel in der 36. Minute. Diesmal war es Florian Kucher, der nach einem Eckball am höchsten stieg und den Ball per Kopf im Netz unterbrachte. Mit diesem 3:0 schien das Spiel bereits zur Halbzeit entschieden zu sein.

Altach kann nur kurz antworten, Gasser setzt Schlusspunkt

SCR Altach 1b zeigte jedoch Kampfgeist und erzielte kurz vor der Halbzeitpause in der 43. Minute den Anschlusstreffer durch Yunus Bal. Nach einem schnellen Angriff und einer präzisen Flanke war Bal zur Stelle und verkürzte auf 3:1. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit kontrollierten die DSV Juniors das Spielgeschehen weiterhin und ließen den Gästen kaum Raum für weitere Angriffe. Die Abwehr der Heimelf stand sicher, und im Mittelfeld dominierten sie das Geschehen.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Julian Gasser in der 90. Minute. Mit einem kraftvollen Schuss von der Strafraumgrenze ließ er dem gegnerischen Torwart keine Chance und erhöhte auf 4:1. Dieses Tor besiegelte den verdienten Sieg der DSV Juniors.

Nach einer dreiminütigen Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter die Partie, und die DSV Juniors konnten einen wichtigen Sieg feiern. Mit diesem Erfolg kletterten sie weiter in der Tabelle der 1. Landesklasse (V) und zeigten erneut ihre spielerische Klasse.

Der klare Sieg gegen SCR Altach 1b war das Ergebnis einer starken Teamleistung und effektiver Chancenverwertung. Besonders die Offensivabteilung der Juniors glänzte an diesem Abend und stellte die Weichen früh auf Sieg.

1. Landesklasse: DSV Juniors : SCRA 1b - 4:1 (3:1)

92 Julian Gasser 4:1

43 Yunus Bal 3:1

36 Florian Kucher 3:0

25 Ibrahim Bacak 2:0

14 David Rüdisser 1:0

