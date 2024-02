Julius Keck: „Höchst ist der beste Verein der Welt!“

Details Montag, 19. Februar 2024 10:49

Große Spannung vor dem Start der Rückrunde der 2. Landesklasse am letzten Märzwochenende 2024. Der Kampf um den Titel bzw. den zweiten Aufstiegsplatz wird wohl zwischen Leader blum FC Höchst II, dem SC Mühlbach und dem FC Sohm Alberschwende II entschieden. Ligaportal.at hat mit dem Kapitän von Höchst II ein ausführliches Gespräch geführt.

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Julius Keck: „Angefangen Fußball zu spielen habe ich durch meinen Papa, der jahrelang verschieden Funktionen im Verein ausgeübt hat und früher auch aktiv Fußball gespielt hat.“

Ausbildung und Karrierestationen?

Julius Keck: „Ich bin beim FC Höchst seit Beginn meiner Karriere, bin dann für ein halbes Jahr nach Fussach in die Kampfmannschaft und bin danach wieder zurück zum FC Höchst in die 1b Mannschaft gewechselt.“

Welcher Trainer hat Dich besonders positiv beeinflusst?

Julius Keck: „Besonders beeinflusst hat mich nur Heinz Fladenhofer mit seiner ehrlichen, motivierenden und einzigartig tollen Art hat er meine Motivation und meine Liebe für den Fußball sehr intensiviert!“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Julius Keck: „Für mich ist Fußball mein Leben. Ich liebe diesen Sport und würde am liebsten niemals aufhören.“

Bisheriges Karrierehighlight?

Julius Keck: „Mein bisheriges Karrierehighlight waren keine Platzierungen oder Titel, es ist einfach nur das jetzige 1b Team des FC Höchst. Mit diesen geilen Jungs und dem Trainerteam in einem Team zu sein und all diese Momente zu teilen ist ein absolutes Highlight, nicht nur in meiner Fußballkarriere, sondern auch in meinem Leben.“

Bisheriges Karrieretief?

Julius Keck: „Als mein Karrieretief würde ich eigentlich nur meine Verletzungen nennen, denn nur deshalb konnte ich nicht Fußball spielen.“

Warum spielst du gerade beim im Team von Höchst?

Julius Keck: „Ich spiele beim FC Höchst, da ich Höchster bin und der FC Höchst der beste Verein der Welt ist!“

Was macht den Verein für Dich besonders sympathisch?

Julius Keck: „Besonders sympathisch macht den Verein für mich die Menschen, die involviert sind, nicht nur auf Mannschaftsebene, sondern auch die Funktionsebene.“

Ausblick auf das Frühjahr 2024?

Julius Keck: „Wir freuen uns auf die Rückrunde, wollen uns mannschaftlich, taktisch und technisch verbessern und wollen attraktiven Fußball jenen bieten, die sich für unsere Spiele interessieren und diese besuchen.“

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Julius Keck: „Ganz klar der Meistertitel der 2. Landesklasse und der damit einhergehende Aufstieg.“

Wie hat sich die Qualität der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Julius Keck: „Ich finde die Qualität der Liga hat sich in den letzten Jahren gesteigert. In der Liga sind diese Saison einige spielerisch und technisch gute Mannschaften zusammengekommen und ich denke, die Rückrunde wird sehr spannend.“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Julius Keck: „Ganz klar der FC Höchst!“

Dein Lieblingsteam ausgenommen aktuelle Mannschaft?

Julius Keck: „Bis vor ein paar Jahren war es der FC Barcelona. Zurzeit habe ich jedoch kein Team, das ich als Lieblingsteam bezeichnen könnte.“

Deine Meinung zum VAR?

Julius Keck: „Ich finde, der VAR ist die fairste Möglichkeit, ein Fußballspiel regeltechnisch zu leiten. Sollte auf jeden Fall in den höchsten Ligen und Meisterschaften genutzt werden, da jede Aktion noch ein Mal analysiert werden kann und auch die kleinsten Regelverstöße gesehen werden. Fehlentscheidungen, die massive Auswirkungen auf den Verlauf des Spiels haben, sollte es daher auf diesem Fußballniveau nicht mehr geben. Wird aber meiner Meinung nach teilweise komisch angewendet.“

Entwickelt sich der Fußball allgemein in eine positive Richtung?

Julius Keck: „Ich denke, das ganze Geschäft und Geld, das mit dem Fußball gemacht wird, macht ihn teilweise kaputt.“

Wie könnte man mehr Kinder und Jugendliche für den Fußball begeistern?

Julius Keck: „Einfach Fußball spielen!“

Was gefällt Dir an der Fußballszene aktuell überhaupt nicht?

Julius Keck: „Die ganze übertriebene Geldmacherei.“

Dein großes Vorbild allgemein?

Julius Keck: „Habe keines.“

Dein Vorbild im Fußball?

Julius Keck: „Messi.“

Dein Lieblingsfilm/SchauspielerIn?

Julius Keck: „Herr der Ringe.“

Deine Lieblingsmusik?

Julius Keck: „Alles Mögliche.“

Deine Hobbys außer Fußball?

Julius Keck: „Leben genießen.“