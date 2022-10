FC Au blamiert sich auswärts gegen Hochmontafon

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 11:37

Eine reife Leistung zeigte SPG Hochmontafon 1b beim 6:2-Sieg gegen FC Au. Wenn der Gast auch noch am Ende der Saison die Tabelle anführen will, gilt es solche Aussetzer zu vermeiden. Enttäuschung bei FC Raiffeisen Au: Hochmontafon 1b, als Außenseiter ins Spiel gestartet, setzte sich überraschend durch.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag FC Au bereits in Front. Niko Muxel markierte in der zweiten Minute die Führung. Jetzt erst recht, dachte sich Alexander Montibeller, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (4.). SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b stellte das 2:1 sicher (10.). Bereits in der 13. Minute erhöhte Thomas Montibeller den Vorsprung des Gastgebers. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Luca Durig mit dem 4:1 für SPG Hochmontafon 1b zur Stelle (44.). Der tonangebende Stil von Hochmontafon 1b spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Für das zweite Tor von FC Raiffeisen Au war Mario Feurstein verantwortlich, der in der 54. Minute das 2:4 besorgte. Durig (83.) und Thomas Montibeller (89.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung von SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b. Letztlich feierte SPG Hochmontafon 1b gegen FC Au nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Hochmontafon 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im letzten Match der Hinrunde tat SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz zehn. SPG Hochmontafon 1b verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Hochmontafon 1b etwas bescheiden daher. Lediglich fünf Punkte ergatterte SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b.

Die gute Bilanz von FC Raiffeisen Au hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte FC Au bisher neun Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Am kommenden Samstag trifft SPG Hochmontafon 1b auf SC Röfix Röthis 1b (13:15 Uhr), FC Raiffeisen Au reist zu Intemann FC Lauterach 1b (15:00 Uhr).

2. Landesklasse: SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b – FC Raiffeisen Au, 6:2 (4:1)

89 Thomas Montibeller 6:2

83 Luca Durig 5:2

54 Mario Feurstein 4:2

44 Luca Durig 4:1

13 Thomas Montibeller 3:1

10 Patrick Schroecker 2:1

4 Alexander Montibeller 1:1

2 Niko Muxel 0:1