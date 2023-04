FC Krumbach ringt FC Lauterach II nieder

Details Sonntag, 09. April 2023 02:40

FC Krumbach und FC Lauterach 1b lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Gegen Klimatechnik Sparber FC Krumbach setzte es für Lauterach 1b eine ungeahnte Pleite. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 1:1-Unentschieden geendet.

Benjamin Gabsi brachte Intemann FC Lauterach 1b nach 25 Minuten die 1:0-Führung. FC Krumbach hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Tobias Wetz den Ausgleich (27.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Nur eine Minute später erzielte Klimatechnik Sparber FC Krumbach die 2:1-Führung. FC Lauterach 1b geriet deutlicher in Rückstand, als FC Krumbach auf 3:1 erhöhte (62.). Kurz vor Ultimo war noch Fabio Subasic zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Lauterach 1b verantwortlich (87.). Am Ende verbuchte Klimatechnik Sparber FC Krumbach gegen den Gast die maximale Punkteausbeute.

FC Krumbach machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem neunten Platz. Sechs Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. Klimatechnik Sparber FC Krumbach befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Der Patzer von Intemann FC Lauterach 1b zog im Klassement keine Folgen nach sich. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von FC Lauterach 1b stets gesorgt, mehr Tore als Lauterach 1b (47) markierte nämlich niemand in der 2. Landesklasse. Neun Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat Intemann FC Lauterach 1b derzeit auf dem Konto. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei FC Lauterach 1b etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte Lauterach 1b.

FC Krumbach wird am kommenden Montag von FC Sohm Alberschwende 1b empfangen. Kommenden Samstag (14:00 Uhr) tritt Intemann FC Lauterach 1b bei SPG Schwarzach/Wolfurt 1b an.

2. Landesklasse: Klimatechnik Sparber FC Krumbach – Intemann FC Lauterach 1b, 3:2 (1:1)

87 Fabio Subasic 3:2

62 Jakob Boesch 3:1

56 Simon Poell 2:1

27 Tobias Wetz 1:1

25 Benjamin Gabsi 0:1

