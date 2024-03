Siegesserie des SC Röthis II hält auch gegen Götzis II

Details Samstag, 30. März 2024 23:17

Am Samstag verbuchte SC Röthis 1b einen 4:2-Erfolg gegen FC Götzis 1b. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Röthis 1b wurde der Favoritenrolle gerecht.

Götzis 1b hatte das Hinspiel gegen SC Röfix Röthis 1b mit 1:0 gewonnen.

SC Röthis 1b ging in Minute 29 in Front. Die Heimmannschaft erzielte in der 33. Minute das 2:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff baute SC Röfix Röthis 1b die Führung (44.) aus. SC Röthis 1b hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Mit dem 4:0 schien die Partie bereits in der 47. Minute mit Röthis 1b einen sicheren Sieger zu haben. Philipp Fehle war zur Stelle und markierte das 1:4 von Vollbad FC Götzis 1b (55.). In der 70. Minute brachten die Gäste das Netz zum Zappeln. Gegen Ende der Begegnung ging es noch einmal heiß her, als Marco Schickmayr von SC Röfix Röthis 1b mit der Roten Karte vorzeitig in die Kabine geschickt wurde (72.). Zehn gegen zehn lautete die Devise ab der 76. Minute, nachdem Pascal Kremmel von FC Götzis 1b die Gelb-Rote Karte erhalten hatte. Unter dem Strich verbuchte SC Röthis 1b gegen Götzis 1b einen 4:2-Sieg.

Die drei Punkte brachten für Röthis 1b keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Sieben Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat SC Röfix Röthis 1b derzeit auf dem Konto. SC Röthis 1b ist seit vier Spielen unbezwungen.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als Vollbad FC Götzis 1b. Man kassierte bereits 53 Tore gegen sich. Wann findet Götzis 1b die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Röthis 1b setzte es eine neuerliche Pleite, womit FC Götzis 1b im Klassement weiter abrutschte. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur drei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Vollbad FC Götzis 1b alles andere als positiv. Die letzten Auftritte waren mager, sodass FC Götzis 1b nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Nächster Prüfstein für SC Röfix Röthis 1b ist FC Fohrenburger Rätia Bludenz (Samstag, 15:30 Uhr). Götzis 1b misst sich am selben Tag mit Licht und Wärme - Rot Weiss Rankweil 1b (13:45 Uhr).

2. Landesklasse: SC Röfix Röthis 1b – Vollbad FC Götzis 1b, 4:2 (3:0)

70 Isik Oeztuerk 4:2

55 Philipp Fehle 4:1

47 Adrian Knuenz 4:0

44 Aaron Fontain 3:0

33 Sandro Nachbaur 2:0

29 Adrian Knuenz 1:0

