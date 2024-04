Dank Marvin Kohlhaupt: Hard II holt Unentschieden gegen Mäder!

Details Samstag, 06. April 2024 21:04

Im Spiel von Hard 1b gegen FC Mäder gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3.

Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Im Hinspiel hatte Hard 1b durch einen 3:0-Erfolg bei Mäder die drei Punkte eingefahren.

Hard 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Julian Krassnig traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Den Freudenjubel der Gastgeber machte Bahattin Bilgic zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (3.). FC Mäder brachte den Ball zum 2:1 über die Linie (6.). Bereits in der neunten Minute erhöhte Ali Chadshimuradov den Vorsprung des Gasts. Es folgte der Anschlusstreffer für Hard 1b – bereits der zweite für Krassnig. Nun stand es nur noch 2:3 (22.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass Mäder mit einer Führung in die Kabine ging. Der Unparteiische zeigte Luca Plesa in der 66. Minute die Ampelkarte, sodass FC Mäder in der Folge in Unterzahl agierte. Für den späten Ausgleich war Marvin Kohlhaupt verantwortlich, der in der 81. Minute zur Stelle war. Am Ende stand es zwischen Hard 1b und Mäder pari.

FC Mäder baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mit diesem Unentschieden verpasste Hard 1b die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle fiel Hard 1b sogar ab und steht nun auf Rang sechs. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Am kommenden Sonntag tritt Hard 1b bei FC Klostertal an, während Mäder zwei Tage zuvor SC Montafon Vandans empfängt.

2. Landesklasse: Hard 1b – FC Mäder, 3:3 (2:3)

81 Marvin Kohlhaupt 3:3

22 Julian Krassnig 2:3

9 Ali Chadshimuradov 1:3

6 Buenyamin Bilgic 1:2

3 Bahattin Bilgic 1:1

1 Julian Krassnig 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.