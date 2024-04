Zehn Treffer zwischen Wolfurt II und Mühlebach!

Details Samstag, 06. April 2024 21:05

Die Beobachter staunten nicht schlecht: SPG Wolfurt 1b stellte dem Favoriten ein Bein und schlug SC Mühlebach mit 7:3. Wolfurt 1b hat mit dem Sieg über SC Mühlebach einen Coup gelandet.

Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte SC Mühlebach mit 3:2 gesiegt.

Das erste Tor des Spiels ging an SPG Wolfurt 1b. Allerdings gelang dies nur mithilfe von SC Mühlebach, denn Unglücksrabe Christian Amann beförderte den Ball ins eigene Netz (19.). Für das 2:0 von Wolfurt 1b zeichnete Tobias Wegscheider verantwortlich (22.). Mit dem 3:0 von Florian Geley für die Gastgeber war das Spiel eigentlich schon entschieden (24.). Mit dem 4:0 durch Philip Erath schien die Partie bereits in der 31. Minute mit SPG Wolfurt 1b einen sicheren Sieger zu haben. In der 33. Minute legte SPG Wolfurt 1b zum 5:0 nach. Wolfurt 1b musste den Treffer von Patrick Pexa zum 1:5 hinnehmen (34.). SC Mühlebach ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von SPG Wolfurt 1b. Durchsetzungsstark zeigte sich Wolfurt 1b, als Kilian Kalb (60.) und Geley (65.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Mit zwei schnellen Treffern von Amann (89.) und Berkan Acar (90.) machte SC Mühlebach deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Letztlich feierte SPG Wolfurt 1b gegen den Gast nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Bei Wolfurt 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 41 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (48). Im Tableau hatte der Sieg von SPG Wolfurt 1b keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zehn. Wolfurt 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und sieben Pleiten. Nach vier sieglosen Spielen ist SPG Wolfurt 1b wieder in der Erfolgsspur.

Der Patzer von SC Mühlebach zog im Klassement keine Folgen nach sich. SC Mühlebach verbuchte insgesamt neun Siege, ein Remis und fünf Niederlagen. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei SC Mühlebach etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte SC Mühlebach.

Nächster Prüfstein für Wolfurt 1b ist FC Sohm Alberschwende 1b (Samstag, 14:45 Uhr). SC Mühlebach misst sich am selben Tag mit ERNE FC Schlins 1b (16:00 Uhr).

2. Landesklasse: SPG Wolfurt 1b – SC Mühlebach, 7:3 (5:1)

90 Eigentor durch Berkan Acar 7:3

89 Christian Amann 7:2

65 Florian Geley 7:1

60 Kilian Kalb 6:1

34 Patrick Pexa 5:1

33 Mehmet-Ali Akbulut 5:0

31 Philip Erath 4:0

24 Florian Geley 3:0

22 Tobias Wegscheider 2:0

19 Eigentor durch Christian Amann 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.