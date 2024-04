Klostertal nach Niederlage in Schlins seit fünf Spielen ohne Sieg

Details Samstag, 06. April 2024 21:06

FC Klostertal blieb gegen ERNE FC Schlins 1b chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur ERNE FC Schlins 1b heißen konnte.

Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel bei Klostertal hatte FC Schlins 1b schlussendlich mit 4:2 gewonnen.

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Mert Altundal brachte FC Klostertal per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 47. und 74. Minute vollstreckte. Für das 3:0 von Schlins 1b sorgte Dominic Burtscher, der in Minute 78 zur Stelle war. Johannes Mock gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den Gastgeber (83.). Letztlich feierte ERNE FC Schlins 1b gegen Klostertal nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte FC Schlins 1b im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Die Saisonbilanz von Schlins 1b sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und zwei Unentschieden büßte ERNE FC Schlins 1b lediglich fünf Niederlagen ein. FC Schlins 1b beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Nach der klaren Pleite gegen Schlins 1b steht FC Klostertal mit dem Rücken zur Wand. Die formschwache Abwehr, die bis dato 50 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Klostertal in dieser Saison. Nun musste sich der Gast schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Seit fünf Spielen wartet FC Klostertal schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

ERNE FC Schlins 1b stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei SC Mühlebach vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Klostertal Hard 1b.

2. Landesklasse: ERNE FC Schlins 1b – FC Klostertal, 4:0 (0:0)

83 Johannes Mock 4:0

78 Dominik Burtscher 3:0

74 Mert Altundal 2:0

47 Mert Altundal 1:0

