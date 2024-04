Alberschwernde II lässt gegen Wolfurt II nichts anbrennen

Details Samstag, 13. April 2024 22:41

SPG Wolfurt 1b steckte gegen FC Sohm Alberschwende 1b eine deutliche 0:4-Niederlage ein. Alberschw. 1b setzte sich standesgemäß gegen Wolfurt 1b durch. Im Hinspiel hatte A'schw.

1b keinerlei Probleme mit SPG Wolfurt 1b gehabt und einen 6:3-Erfolg verbucht.

FC Sohm Alberschwende 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Philipp Schönberger traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Der Spitzenreiter machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Kaspar Künzler (7.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Mathias Ilmer in der 18. Minute. Bis zur Pause hielt die Defensive von Wolfurt 1b dicht, sodass sich der Vorsprung von Alberschw. 1b nicht weiter vergrößerte. Eigentlich war SPG Wolfurt 1b schon geschlagen, als Künzler das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (70.). Letztlich feierte A'schw. 1b gegen die Gäste nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

FC Sohm Alberschwende 1b mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Bei den Gastgebern greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 21 Gegentoren stellt Alberschw. 1b die beste Defensive der 2. Landesklasse. Die Saison von A'schw. 1b verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von elf Siegen, zwei Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Zuletzt lief es erfreulich für FC Sohm Alberschwende 1b, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Bei Wolfurt 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 45 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (48). Wann bekommt SPG Wolfurt 1b die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Alberschw. 1b gerät man immer weiter in die Bredouille. Fünf Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat Wolfurt 1b momentan auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass SPG Wolfurt 1b in dieser Zeit nur einmal gewann.

Nächster Prüfstein für A'schw. 1b ist ERNE FC Schlins 1b (Samstag, 14:45 Uhr). Wolfurt 1b misst sich am selben Tag mit SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b (17:30 Uhr).

2. Landesklasse: FC Sohm Alberschwende 1b – SPG Wolfurt 1b, 4:0 (3:0)

70 Kaspar Künzler 4:0

18 Mathias Ilmer 3:0

7 Kaspar Künzler 2:0

6 Philipp Schönberger 1:0

