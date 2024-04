Schlins Ii hat auswärts gegen Mühlebach nichts zu bestellen

Details Samstag, 13. April 2024 22:42

Schlins 1b blieb gegen SC Mühlebach chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. SC Mühlebach erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: ERNE FC Schlins 1b hatte mit 1:0 die Oberhand behalten.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SC Mühlebach bereits in Front. Patrick Pexa markierte in der ersten Minute die Führung. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte die Heimmannschaft einen knappen Vorsprung herausgespielt. Pexa schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (51.). Rückstand und Unterzahl – nachdem Manuel Sagmeister von FC Schlins 1b auch noch die Ampelkarte kassiert hatte, schienen die Felle davongeschwommen zu sein (54.). Mit der Gelb-Roten Karte für Pexa (67.) waren beide Teams personell wieder pari. Florian Wohlgenannt beseitigte mit seinen Toren (76./87.) die letzten Zweifel am Sieg von SC Mühlebach. Letztlich feierte SC Mühlebach gegen Schlins 1b nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Bei SC Mühlebach präsentierte sich die Abwehr angesichts 32 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (47). Mit dem Sieg knüpfte SC Mühlebach an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert SC Mühlebach zehn Siege und ein Remis für sich, während es nur fünf Niederlagen setzte.

Acht Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat ERNE FC Schlins 1b derzeit auf dem Konto. Der Gast verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

SC Mühlebach setzte sich mit diesem Sieg von FC Schlins 1b ab und nimmt nun mit 31 Punkten den zweiten Rang ein, während Schlins 1b weiterhin 26 Zähler auf dem Konto hat und den siebten Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für SC Mühlebach ist Hard 1b (Samstag, 14:30 Uhr). ERNE FC Schlins 1b misst sich am selben Tag mit FC Sohm Alberschwende 1b (14:45 Uhr).

2. Landesklasse: SC Mühlebach – ERNE FC Schlins 1b, 4:0 (1:0)

87 Florian Wohlgenannt 4:0

76 Florian Wohlgenannt 3:0

51 Patrick Pexa 2:0

1 Patrick Pexa 1:0

Details

