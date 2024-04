Elf Partien ohne Sieg: FC Rätia Bludenz setzt Negativtrend auch gegen Hochmontafon II fort

Details Samstag, 13. April 2024 22:43

Am Samstag begrüßte SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b FC Fohrenburger Rätia Bludenz. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten von SPG Hochmontafon 1b aus.

Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Hochmontafon 1b enttäuschte die Erwartungen nicht. Im Hinspiel hatte SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b bei FC Rätia Bludenz einen 3:1-Sieg eingefahren.

SPG Hochmontafon 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Sebastian Wachter traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Malik Özkan versenkte den Ball in der 29. Minute im Netz des Heimteams. Florian Netzer stellte die Weichen für Hochmontafon 1b auf Sieg, als er in Minute 31 mit dem 2:1 zur Stelle war. Zur Pause behielt SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b die Nase knapp vorn. Samuel Felder erhöhte den Vorsprung von SPG Hochmontafon 1b nach 68 Minuten auf 3:1. Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 3:1 letztlich abpfiff, hatte Hochmontafon 1b die drei Zähler unter Dach und Fach.

Mit dem Dreier sprang SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b auf den fünften Platz der 2. Landesklasse. SPG Hochmontafon 1b präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 48 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Hochmontafon 1b. Acht Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b derzeit auf dem Konto. SPG Hochmontafon 1b erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Rätia Bludenz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich acht Zählern aus 16 Partien stehen die Gäste auf dem Abstiegsplatz. Die Offensive von FC Fohrenburger Rätia Bludenz zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 18 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur einem Sieg und fünf Unentschieden sind die Aussichten von FC Rätia Bludenz alles andere als positiv. Rätia Bludenz wartet schon seit elf Spielen auf einen Sieg.

Nächster Prüfstein für Hochmontafon 1b ist SPG Wolfurt 1b (Samstag, 17:30 Uhr). FC Fohrenburger Rätia Bludenz misst sich am selben Tag mit Licht und Wärme - Rot Weiss Rankweil 1b (15:30 Uhr).

2. Landesklasse: SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b – FC Fohrenburger Rätia Bludenz, 3:1 (2:1)

68 Samuel Felder 3:1

31 Florian Netzer 2:1

29 Malik Özkan 1:1

6 Sebastian Wachter 1:0

