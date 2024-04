FC Götzis II kämpft sich in Mäder zum Punkt

Details Freitag, 19. April 2024 22:54

Auf dem Papier hatte Mäder im Vorfeld der Partie gegen Vollbad FC Götzis 1b wie der klare Sieger ausgesehen.

Auf dem Platz musste FC Mäder sich jedoch überraschend mit einem 2:2-Unterschieden zufriedengeben. FC Mäder ging als klarer Favorit ins Rennen, wurde dieser Erwartung jedoch nicht gerecht. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 2:2 geendet hatte.

Bahattin Bilgic brachte FC Götzis 1b in der 30. Minute ins Hintertreffen. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Abbas Kaddir erhöhte den Vorsprung von Mäder nach 48 Minuten auf 2:0. Pascal Kremmel verkürzte für Götzis 1b später in der 61. Minute auf 1:2. Alican Akyildiz lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte den Gästen den 2:2-Ausgleich (79.). Alles sprach für einen Sieg von FC Mäder, doch am Ende wurde das Aufbäumen von Vollbad FC Götzis 1b noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Mit 29 Zählern aus 17 Spielen steht Mäder momentan im Mittelfeld der Tabelle. Der Gastgeber verbuchte insgesamt acht Siege, fünf Remis und vier Niederlagen. Seit fünf Begegnungen hat FC Mäder das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

FC Götzis 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz von Götzis 1b derzeit nicht. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Vollbad FC Götzis 1b ist deutlich zu hoch. 58 Gegentreffer – kein Team der 2. Landesklasse fing sich bislang mehr Tore ein. Drei Siege, vier Remis und zehn Niederlagen hat FC Götzis 1b momentan auf dem Konto. Gewinnen hatte bei Götzis 1b zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits fünf Spiele zurück.

Mäder hat nächste Woche SC Röfix Röthis 1b zu Gast. Vollbad FC Götzis 1b ist am kommenden Sonntag zu Gast bei FC Klostertal.

2. Landesklasse: FC Mäder – Vollbad FC Götzis 1b, 2:2 (1:0)

79 Eigentor durch Alican Akyildiz 2:2

61 Pascal Kremmel 2:1

48 Abbas Kadir 2:0

30 Bahattin Bilgic 1:0

