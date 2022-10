FC Schlins II siegt im Spitzenspiel gegen Hard II

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:47

Die Beobachter staunten nicht schlecht: FC Schlins 1b stellte dem Favoriten ein Bein und schlug Hard 1b mit 5:2. Schlins 1b hat mit dem Sieg über Hard 1b einen Coup gelandet.

In der 24. Minute ging ERNE FC Schlins 1b in Führung. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte das Heimteam auf 2:0 (37.). Mit der Führung für FC Schlins 1b ging es in die Kabine. Für klare Verhältnisse sorgte ERNE FC Schlins 1b, indem man das 3:0 markierte (51.). FC Schlins 1b überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 (72.). Den Vorsprung von Schlins 1b ließ Shawn Eathon Moser in der 73. Minute anwachsen. Johannes Kucera versenkte den Ball in der 78. Minute im Netz von ERNE FC Schlins 1b. In der 87. Minute erzielte Hard 1b das 2:5. Schlussendlich verbuchte FC Schlins 1b gegen den Gast einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Schlins 1b im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte ERNE FC Schlins 1b bisher fünf Siege und kassierte fünf Niederlagen. FC Schlins 1b befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt Hard 1b in der Tabelle stabil. Sieben Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Hard 1b. Hard 1b baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Während Schlins 1b am kommenden Samstag FC Nenzing 1b empfängt, bekommt es Hard 1b am selben Tag mit SC Fussach 1b zu tun.

3. Landesklasse: ERNE FC Schlins 1b – Hard 1b, 5:2 (2:0)

87 David Doerler 5:2

78 Johannes Kucera 5:1

73 Shawn Eathon Moser 5:0

72 Elias Lampacher 4:0

51 Elias Lampacher 3:0

37 Elias Lampacher 2:0

24 Elias Lampacher 1:0