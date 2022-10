Zwei-Tore-Mann Moser reicht FC Schlins 1b nicht zu einem Punkt gegen Nenzing II

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 01:07

FC Schlins 1b und Nenzing 1b lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:5 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Schlins 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Shawn Eathon Moser traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Die Heimmannschaft musste den Treffer von Nico Blumauer zum 1:1 hinnehmen (19.). Der Treffer zum 2:1 sicherte ERNE FC Schlins 1b nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Moser in diesem Spiel (30.). FC Schlins 1b bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Markus Maier für den Ausgleich sorgte (34.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Schlins 1b versenkte die Kugel in der 51. Minute zum 3:2. FC Nenzing 1b fand zurück ins Spiel und das mit einem Paukenschlag. Oliver Horer (60./80.) und Blumauer (64.) trafen und drehten die Partie auf 5:3. Kurz vor Ultimo war noch Sascha Hartmann zur Stelle und zeichnete für das vierte Tor von ERNE FC Schlins 1b verantwortlich (82.). Am Schluss siegte Nenzing 1b gegen FC Schlins 1b.

Mit 15 Zählern aus elf Spielen steht Schlins 1b momentan im Mittelfeld der Tabelle. In dieser Saison sammelte ERNE FC Schlins 1b bisher fünf Siege und kassierte sechs Niederlagen. FC Schlins 1b baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Die drei Punkte brachten für FC Nenzing 1b keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Mit dem Sieg knüpfte Nenzing 1b an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der Gast sechs Siege und ein Remis für sich, während es nur vier Niederlagen setzte. Die letzten Resultate von FC Nenzing 1b konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Am Samstag muss Schlins 1b bei Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors ran, zeitgleich wird Nenzing 1b von Hard 1b in Empfang genommen.

3. Landesklasse: ERNE FC Schlins 1b – FC Nenzing 1b, 4:5 (2:2)

82 Sascha Hartmann 4:5

80 Oliver Horer 3:5

64 Nico Blumauer 3:4

60 Oliver Horer 3:3

51 Elias Stoss 3:2

34 Markus Maier 2:2

30 Shawn Eathon Moser 2:1

19 Nico Blumauer 1:1

4 Shawn Eathon Moser 1:0