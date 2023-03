SC Mühlebach verteidigt gegen Nenzing II die Tabellenführung

Details Montag, 27. März 2023 01:50

Am Samstag begrüßte SC Mühlebach FC Nenzing 1b. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten von SC Mühlebach aus. SC Mühlebach ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel hatte SC Mühlebach bei Nenzing 1b mit 4:3 für sich entschieden.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Philipp Amann brachte FC Nenzing 1b per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 47. und 64. Minute vollstreckte. Thomas Thurnher legte in der 75. Minute zum 3:0 für SC Mühlebach nach. Oliver Horer verkürzte für Nenzing 1b später in der 83. Minute auf 1:3. Letzten Endes holte SC Mühlebach gegen den Gast drei Zähler.

SC Mühlebach ist nach dem Sieg weiter Spitzenreiter. Mit nur 19 Gegentoren hat das Heimteam die beste Defensive der 3. Landesklasse. Die bisherige Spielzeit von SC Mühlebach ist weiter von Erfolg gekrönt. SC Mühlebach verbuchte insgesamt elf Siege und drei Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Seit acht Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, SC Mühlebach zu besiegen.

Mit 22 Zählern aus 15 Spielen steht FC Nenzing 1b momentan im Mittelfeld der Tabelle. Sieben Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat Nenzing 1b momentan auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für SC Mühlebach ist Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors (Samstag, 16:15 Uhr). FC Nenzing 1b misst sich am selben Tag mit FC Mäder (15:00 Uhr).

3. Landesklasse: SC Mühlebach – FC Nenzing 1b, 3:1 (0:0)

83 Oliver Horer 3:1

75 Thomas Thurnher 3:0

64 Philipp Amann 2:0

47 Philipp Amann 1:0

