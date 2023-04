RW Rankweil 1b überrollt Lauterach 1c

Details Sonntag, 02. April 2023 02:50

RW Rankweil 1b kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:0-Erfolg davon. Der Gast ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen FC Lauterach 1c einen klaren Erfolg. Das Hinspiel bei RW Rankweil 1b hatte Lauterach 1c schlussendlich mit 3:0 gewonnen.

FC Lauterach 1c geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Viktor Eric das schnelle 1:0 für RW Rankweil 1b erzielte. Julius Lins schoss die Kugel zum 2:0 für RW Rankweil 1b über die Linie (21.). Mit dem 3:0 durch Niels Kaiser schien die Partie bereits in der 23. Minute mit RW Rankweil 1b einen sicheren Sieger zu haben. Mit dem 4:0 für RW Rankweil 1b war das Spiel eigentlich schon entschieden (31.). Lauterach 1c ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von RW Rankweil 1b. Für FC Lauterach 1c war es ein Tag zum Vergessen. Lins (54.), Can Tamyol (59.) und Saban Isik (78.) machten das Unheil perfekt. Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem RW Rankweil 1b bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

In der Defensive drückt der Schuh bei Lauterach 1c, was in den 49 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Nun musste sich das Heimteam schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Situation von FC Lauterach 1c ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen RW Rankweil 1b handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

RW Rankweil 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, zwei Unentschieden und acht Pleiten. RW Rankweil 1b erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

RW Rankweil 1b setzte sich mit diesem Sieg von Lauterach 1c ab und belegt nun mit 20 Punkten den neunten Rang, während FC Lauterach 1c weiterhin 15 Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für Lauterach 1c ist Hard 1b (Samstag, 13:30 Uhr). RW Rankweil 1b misst sich am selben Tag mit SC Admira Dornbirn Juniors (14:00 Uhr).

3. Landesklasse: FC Lauterach 1c – RW Rankweil 1b, 0:7 (0:4)

78 Saban Isik 0:7

59 Can Tamyol 0:6

54 Julius Lins 0:5

31 Fatih Caliskan 0:4

23 Niels Kaiser 0:3

21 Julius Lins 0:2

7 Viktor Eric 0:1

