Sieben Treffer! Selcuk Olcum von Mäder schießt Lauterach 1c ab

Details Sonntag, 04. Juni 2023 02:04

Mäder erteilte Lauterach 1c eine Lehrstunde und gewann mit 8:1. FC Mäder ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Im Hinspiel war FC Lauterach 1c mit 1:5 krachend untergegangen.

Selcuk Olcum brachte Mäder in der 32. Minute in Front. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Paul Kramer bereits wenig später besorgte (33.). Mit einem schnellen Doppelpack (44./45.) zum 3:1 schockte Olcum Lauterach 1c. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Olcum beseitigte mit seinen Toren (64./65.) die letzten Zweifel am Sieg von FC Mäder. In der 71. Minute legte Alican Akyildiz zum 6:1 zugunsten der Gäste nach. Für das 7:1 und 8:1 war Olcum verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (84./88.). Mäder überrannte FC Lauterach 1c förmlich mit acht Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

99 Gegentreffer musste Lauterach 1c im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Die Gastgeber sind in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr das Schlusslicht bisher ein. Im Angriff weist FC Lauterach 1c deutliche Schwächen auf, was die nur 41 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Nun musste sich Lauterach 1c schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Bei FC Mäder präsentierte sich die Abwehr angesichts 60 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (78). Nach dem errungenen Dreier hat Mäder Position vier der 3. Landesklasse inne.

FC Lauterach 1c steckt nach 16 Partien ohne Sieg im Schlamassel, während FC Mäder mit aktuell 44 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am nächsten Samstag (14:30 Uhr) reist Lauterach 1c zu Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b), am gleichen Tag begrüßt Mäder SC Admira Dornbirn Juniors vor heimischem Publikum.

3. Landesklasse: FC Lauterach 1c – FC Mäder, 1:8 (1:3)

88 Selcuk Olcum 1:8

84 Selcuk Olcum 1:7

71 Alican Akyildiz 1:6

65 Selcuk Olcum 1:5

64 Selcuk Olcum 1:4

45 Selcuk Olcum 1:3

44 Selcuk Olcum 1:2

33 Paul Kramer 1:1

32 Selcuk Olcum 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei