Doppelpack von Timo Dreznjak ebnet den Feldkirch Juniors den Weg gegen Gaissau II

Details Sonntag, 20. August 2023 01:15

Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors und SV Gaissau 1b lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Gaissau Ii musste stark ersatzgeeschwächt antreten, wie Trainer Marko Fischer in seiner Analyse betont.

Marko Fischer, Trainer SV Gaissau II: „Das Spiel war in der ersten Halbzeit eher ausgeglichen, doch mehr spielerische Anteile hatte Feldkirch. Trotzdem ging Gaissau durch Dominic Marlin mit 1:0 in Führung und spielte eine Balleroberung im Angriffsdrittel souverän zu Ende. Vor der Halbzeit machte Feldkirch nochmals ordentlich Druck und köpfte an die Latte. In Halbzeit zwei wurde Feldkirch stärker und übte mehr Druck aus. Mit einem Jahrhundertschuss ins Kreuzeck glich Feldkirch durch Petro Karalash dann aus. Und erhöhte in den nächsten Minuten auf 3:1 durch zwei Treffer von Timo Dreznjak. In dieser Phase hat Gaissau das Spiel kaum unter Kontrolle und die ganzen Ausfälle - über zehn Spieler fehlten - wurden bemerkbar. Trotzdem gelang uns nochmals der Anschlusstreffer durch Eric Fessler, welcher das Spiel bis zum Ende spannend hielt. Feldkirch war wie erwartet, ein starker Gegner. Wie hielten lange Zeit gut dagegen. Jedoch machten sich die zahlreichen Ausfälle in der zweiten Halbzeit bemerkbar!“

Das nächste Spiel von Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors findet in vier Wochen statt, wenn man am 16.09.2023 SV Typico Lochau 1b empfängt.

3. Landesklasse: Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors – SV Gaissau 1b, 3:2 (0:1)

76 Eric Fessler 3:2

73 Timo Dreznjak 3:1

67 Timo Dreznjak 2:1

61 Petro Karalash 1:1

29 Dominic Marlin 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.