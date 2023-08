FC Sulz 1b holt bei Lauterach 1c den ersten Saisonsieg

Details Sonntag, 20. August 2023 01:14

FC Renault Malin Sulz 1b kam gegen FC Lauterach 1c zu einem klaren 5:2-Erfolg.

Stefan Kriegl machte in der 18. Minute das 1:0 von FC Sulz 1b perfekt. Lauterach 1c gelang mithilfe von FC Renault Malin Sulz 1b der Ausgleich, als Wenzel Lehninger das Leder in das eigene Tor lenkte (25.). Hakan Sivgin schoss für FC Lauterach 1c in der 38. Minute das zweite Tor. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. FC Sulz 1b zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Stefan Rakic (47.) und Andrej Barosevcic (68.) mit ihren Treffern das Spiel. Doppelpack für den Gast: Nach seinem zweiten Tor (87.) markierte Rakic wenig später seinen dritten Treffer (89.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug FC Renault Malin Sulz 1b Lauterach 1c 5:2.

FC Sulz 1b verbesserte sich durch den Dreier auf Position acht. Für FC Renault Malin Sulz 1b steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher eine Niederlage aufwies.

FC Lauterach 1c tritt das nächste Mal in sechs Wochen, am 30.09.2023, bei Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors an.

3. Landesklasse: FC Lauterach 1c – FC Renault Malin Sulz 1b, 2:5 (2:2)

89 Stefan Rakic 2:5

87 Stefan Rakic 2:4

68 Andrej Barosevcic 2:3

47 Stefan Rakic 2:2

38 Hakan Sivgin 2:1

25 Eigentor durch Wenzel Lehninger 1:1

18 Stefan Kriegl 0:1

