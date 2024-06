Meister Altenstadt Juniors auch im letzten Spiel bei der SPG Großwalsertal II souverän!

Details Samstag, 08. Juni 2024 22:21

In der 26. Runde der 3. Landesklasse (V) konnte sich der TSV Altenstadt Juniors in einem eindrucksvollen Spiel mit 5:1 gegen die SPG Großwalsertal 1b durchsetzen. Schon in der ersten Halbzeit legten die Gäste den Grundstein für ihren deutlichen Sieg, als sie mit einer komfortablen 3:0-Führung in die Pause gingen. Trotz eines zwischenzeitlichen Anschlusstreffers der Gastgeber dominierte Altenstadt das Spielgeschehen und sicherte sich am Ende einen verdienten Auswärtssieg.

Blitzstart der Altenstadt Juniors

Kaum war das Spiel angepfiffen, zeigten die Altenstadt Juniors, dass sie an diesem Tag fest entschlossen waren, als Sieger vom Platz zu gehen. Bereits in der 11. Minute erzielte Julian Werner das erste Tor für die Gäste, indem er die Abwehr von Großwalsertal gekonnt überwinden konnte. Nur eine Minute später legte Nico Gleissner nach und erhöhte auf 2:0 für die Altenstadt Juniors. Die Heim-Mannschaft wirkte sichtlich geschockt von diesem Doppelschlag und brauchte einige Zeit, um sich zu sammeln.

In der Folgezeit versuchte Großwalsertal, sich in das Spiel zurückzukämpfen, doch die Abwehr der Altenstadt Juniors stand sicher und ließ kaum Chancen zu. Kurz vor der Halbzeit, in der 42. Minute, war es dann Stephan Gau, der die Führung der Gäste auf 3:0 ausbaute. Mit diesem klaren Ergebnis ging es in die Pause, und die SPG Großwalsertal 1b stand vor einer schwierigen Aufgabe, das Spiel noch zu drehen.

Großwalsertal kämpft – Altenstadt bleibt souverän

Nach dem Seitenwechsel zeigte die Heimmannschaft mehr Biss und Engagement. In der 57. Minute wurden ihre Bemühungen schließlich belohnt: Philip Kaufmann erzielte den Anschlusstreffer zum 1:3 und brachte somit noch einmal Hoffnung in die Reihen der SPG Großwalsertal 1b. Doch dieser Hoffnungsschimmer währte nicht lange. Die Gäste aus Altenstadt stellten schnell wieder die Weichen auf Sieg.

Marco Smolnik war der Spieler des zweiten Abschnitts. In der 79. Minute stellte er mit einem platzierten Schuss den alten Drei-Tore-Abstand wieder her und erzielte das 1:4 für die Altenstadt Juniors. Die Gastgeber fanden keine Antwort mehr auf die souveräne Spielweise der Gäste und mussten schließlich in der 90. Minute erneut den Ball aus dem eigenen Netz holen. Erneut war es Marco Smolnik, der mit seinem zweiten Treffer des Tages den 5:1-Endstand besiegelte.

Mit diesem deutlichen Sieg unterstreichen die TSV Altenstadt Juniors ihre gute Form und beweisen, dass sie in der 3. Landesklasse (V) eine Macht sind, mit der man rechnen muss. Für die SPG Großwalsertal 1b gilt es nun, die richtigen Schlüsse aus dieser Partie zu ziehen und im nächsten Spiel wieder angreifen zu können.

Das Spiel endete schließlich nach 94 Minuten mit einem klaren 1:5 zugunsten der Gäste. Trotz des deutlichen Ergebnisses war es ein unterhaltsames und spannendes Spiel, das den Zuschauern viele Tore und einige sehenswerte Spielzüge bot.

3. Landesklasse: Großwalsertal 1b : Altenstadt Juniors - 1:5 (0:3)

93 Marco Smolnik 1:5

79 Marco Smolnik 1:4

57 Philip Kaufmann 1:3

42 Stephan Gau 0:3

12 Nico Gleissner 0:2

11 Julian Werner 0:1

