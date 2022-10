SV Frastanz 1b überrollt FC Schruns 1b

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 11:29

SV Brauerei Frastanz 1b führte Intersport FC Schruns 1b nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 vor.

In der achten Minute traf SV Frastanz 1b zum ersten Mal ins Schwarze. Bereits in der 15. Minute erhöhte David Rajh den Vorsprung der Gäste. Johannes Lins überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für Frastanz 1b (27.). Benedikt Bitschnau verkürzte für FC Schruns 1b später in der 38. Minute auf 1:3. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 4:1 schien die Partie bereits in der 54. Minute mit SV Frastanz 1b einen sicheren Sieger zu haben. Mit dem 5:1 für Frastanz 1b war das Spiel eigentlich schon entschieden (60.). SV Brauerei Frastanz 1b überrannte Schruns 1b förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Intersport FC Schruns 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Gewinnen hatte bei FC Schruns 1b zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

Mit drei Punkten im Gepäck verließ SV Frastanz 1b die Abstiegsplätze und nimmt jetzt den zwölften Tabellenplatz ein. Mit erschreckenden 45 Gegentoren stellt Frastanz 1b die schlechteste Abwehr der Liga. Der Aufwärtstrend von SV Brauerei Frastanz 1b – drei Spiele in Serie überstand man ohne Niederlage – hat das Verlassen der Abstiegsplätze zur Folge.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Während Schruns 1b am kommenden Samstag SPG Buch 1c empfängt, bekommt es SV Frastanz 1b am selben Tag mit Farbencenter FC Thüringen 1b zu tun.

4. Landesklasse: Intersport FC Schruns 1b – SV Brauerei Frastanz 1b, 1:6 (1:3)

62 Benjamin Catakovic 1:6

60 Marko Pranjic 1:5

54 Benjamin Catakovic 1:4

38 Benedikt Bitschnau 1:3

27 Johannes Lins 0:3

15 David Rajh 0:2

8 Benjamin Catakovic 0:1