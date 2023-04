SC Tisis 1b dank Mahler voll im Geschäft

Details Sonntag, 02. April 2023 11:22

IPA SC Tisis 1b und FC Sport Haschko Sulzberg 1b lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel war SC Tisis 1b bei der deutlichen 3:7-Pleite unter die Räder gekommen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gastgeber bereits in Front. Marvin Mahler markierte in der zweiten Minute die Führung. Lange währte die Freude von IPA SC Tisis 1b nicht, denn schon in der siebten Minute schoss Raphael Knill den Ausgleichstreffer für FC Sulzberg 1b. Josip Zeba war es, der in der 35. Minute das Spielgerät im Tor von Sulzberg 1b unterbrachte. Jetzt erst recht, dachte sich Stefan Haller, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (38.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Eine Minute später ging SC Tisis 1b durch den zweiten Treffer von Mahler in Führung. Für das 3:3 von FC Sport Haschko Sulzberg 1b zeichnete Nino Bilgeri verantwortlich (72.). Mit dem 4:3 sicherte Mahler IPA SC Tisis 1b nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (76.). Am Ende verbuchte SC Tisis 1b gegen FC Sulzberg 1b einen Sieg.

IPA SC Tisis 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten für SC Tisis 1b keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Die Defensive von IPA SC Tisis 1b muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 50-mal war dies der Fall. Mit acht Siegen und acht Niederlagen weist SC Tisis 1b eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht IPA SC Tisis 1b im Mittelfeld der Tabelle.

Sulzberg 1b führt mit 20 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sechs Siege, zwei Remis und acht Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. FC Sport Haschko Sulzberg 1b baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Samstag reist SC Tisis 1b zu SPG CHT Brederis/Meiningen 1c, zeitgleich empfängt FC Sulzberg 1b Intersport FC Schruns 1b.

4. Landesklasse: IPA SC Tisis 1b – FC Sport Haschko Sulzberg 1b, 4:3 (2:2)

76 Marvin Mahler 4:3

72 Nino Bilgeri 3:3

58 Marvin Mahler 3:2

38 Stefan Haller 2:2

35 Josip Zeba 2:1

7 Raphael Knill 1:1

2 Marvin Mahler 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei