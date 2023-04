Hatlerdorf Juniors überrollt SV Frastanz 1b

Details Sonntag, 02. April 2023 13:43

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Hatlerdorf Juniors und SV Frastanz 1b mit dem Endstand von 6:0. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Das Hinspiel war mit 3:1 zugunsten von SC Hatlerdorf Juniors ausgegangen.

Alin Andrei Bocu brachte den Spitzenreiter in der 24. Spielminute in Führung. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Yasin Cansiz versenkte die Kugel zum 2:0 (65.). Für das 3:0 sorgte die Heimmannschaft in Minute 73. Für das 4:0 von SC Hatlerdorf Juniors sorgte Aleksander Dembicki, der in Minute 79 zur Stelle war. Hatlerdorf Juniors ließ den Vorsprung in der 86. Minute anwachsen. Aris Hopovac besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für SC Hatlerdorf Juniors (89.). Letztlich feierte Hatlerdorf Juniors gegen Frastanz 1b nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Der Zu-null-Sieg lässt SC Hatlerdorf Juniors passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Bei Hatlerdorf Juniors greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 20 Gegentoren stellt SC Hatlerdorf Juniors die beste Defensive der 4. Landesklasse. Mit dem Sieg knüpfte SC Hatlerdorf Juniors an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Hatlerdorf Juniors 13 Siege und ein Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Sieben Spiele ist es her, dass Hatlerdorf Juniors zuletzt eine Niederlage kassierte.

In der Defensivabteilung von SV Brauerei Frastanz 1b knirscht es gewaltig, weshalb die Gäste weiter im Schlamassel stecken. Die formschwache Abwehr, die bis dato 61 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von SV Frastanz 1b in dieser Saison. Frastanz 1b musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Brauerei Frastanz 1b insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist SV Frastanz 1b weiter in Bedrängnis geraten. Gegen SC Hatlerdorf Juniors war am Ende kein Kraut gewachsen.

Die Defensivleistung von Frastanz 1b lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Hatlerdorf Juniors offenbarte SV Brauerei Frastanz 1b eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Nächster Prüfstein für SC Hatlerdorf Juniors ist SPG Buch 1c (Samstag, 16:00 Uhr). SV Frastanz 1b misst sich am selben Tag mit SV Typico Lochau 1b (16:15 Uhr).

4. Landesklasse: SC Hatlerdorf Juniors – SV Brauerei Frastanz 1b, 6:0 (1:0)

89 Aris Hopovac 6:0

86 Jose Luis Espinoza Ordonez 5:0

79 Aleksander Dembicki 4:0

73 Jose Luis Espinoza Ordonez 3:0

65 Yasin Cansiz 2:0

24 Alin Andrei Bocu 1:0

