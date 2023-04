Gaissau 1b gewinnt hoch bei FC Thüringen 1b

Details Montag, 03. April 2023 07:19

Farbencenter FC Thüringen 1b steckte gegen SV Gaissau 1b eine deutliche 0:4-Niederlage ein. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Gaissau 1b. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem die Gäste gegen FC Thüringen 1b mit einem knappen 4:3 triumphiert hatten.

Thüringen 1b geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Dominic Marlin das schnelle 1:0 für SV Gaissau 1b erzielte. Farbencenter FC Thüringen 1b brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Gaissau 1b hatte bis zur Pause Bestand. Dusan Savic erhöhte für SV Gaissau 1b auf 2:0 (54.). In der 66. Spielminute setzte sich SV Gaissau 1b erneut durch und erzielte das vorentscheidende 3:0. Marlin gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Gaissau 1b (82.). Am Schluss gewann SV Gaissau 1b gegen das Heimteam.

Thüringen 1b bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Mit nur 26 Treffern stellt Farbencenter FC Thüringen 1b den harmlosesten Angriff der 4. Landesklasse. FC Thüringen 1b kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz.

Gaissau 1b mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Die Angriffsreihe von SV Gaissau 1b lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 50 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Saisonbilanz von Gaissau 1b sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zwölf Siegen und einem Unentschieden büßte SV Gaissau 1b lediglich drei Niederlagen ein. Gaissau 1b scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nächster Prüfstein für Thüringen 1b ist SPG Göfis/Satteins 1b (Samstag, 13:00 Uhr). SV Gaissau 1b misst sich am selben Tag mit SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b (16:00 Uhr).

4. Landesklasse: Farbencenter FC Thüringen 1b – SV Gaissau 1b, 0:4 (0:1)

82 Dominic Marlin 0:4

66 Pascal Baur 0:3

54 Dusan Savic 0:2

7 Dominic Marlin 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei