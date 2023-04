Nach 0:1: Buch 1c überrollt SPG Großwalsertal 1b

Details Montag, 03. April 2023 09:46

SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b wurde der eigenen Favoritenstellung bei SPG Buch 1c nicht gerecht und verlor deutlich mit 1:5. Buch 1c hat mit dem Sieg über SPG Großwalsertal 1b einen Coup gelandet. Schon im Hinspiel hatte Großwalsertal 1b die Oberhand behalten und einen 5:3-Erfolg davongetragen.

SPG Buch 1c geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Philip Kaufmann das schnelle 1:0 für SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b erzielte. Mit einem schnellen Doppelpack (30./32.) zum 2:1 schockte Simon Heinisch SPG Großwalsertal 1b und drehte das Spiel. Für das 3:1 von Buch 1c zeichnete Gabriel Gstettner verantwortlich (34.). Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Halbzeitpause. Gstettner brachte SPG Buch 1c in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (53.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Lukas Hopfner für einen Treffer sorgte (91.). Letztlich feierte Buch 1c gegen Großwalsertal 1b nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Mit dem Dreier sprang SPG Buch 1c auf den siebten Platz der 4. Landesklasse. Sechs Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat Buch 1c derzeit auf dem Konto.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b in der Tabelle stabil. Der Gast verbuchte insgesamt neun Siege, ein Remis und fünf Niederlagen. In den letzten fünf Begegnungen holte SPG Großwalsertal 1b insgesamt nur sieben Zähler.

Während SPG Buch 1c am kommenden Samstag SC Hatlerdorf Juniors empfängt, bekommt es Großwalsertal 1b am selben Tag mit Gaissau 1b zu tun.

4. Landesklasse: SPG Buch 1c – SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b, 5:1 (3:1)

91 Lukas Hopfner 5:1

53 Gabriel Gstettner 4:1

34 Gabriel Gstettner 3:1

32 Simon Heinisch 2:1

30 Simon Heinisch 1:1

8 Philip Kaufmann 0:1

