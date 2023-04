FC Thüringen 1b lässt sich überrumpeln

Details Sonntag, 09. April 2023 07:08

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich SPG Göfis/Satteins 1b und Farbencenter FC Thüringen 1b mit dem Endstand von 8:0. An der Favoritenstellung ließ Göfis/Satteins 1b keine Zweifel aufkommen und trug gegen FC Thüringen 1b einen Sieg davon. Das Hinspiel hatte SPG Göfis/Satteins 1b mit 3:1 für sich entschieden.

Elias Kaufmann brachte die Heimmannschaft in der elften Minute in Front. Volkan Akcay machte in der 16. Minute das 2:0 von Göfis/Satteins 1b perfekt. Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 33. Minute mit Göfis/Satteins 1b einen sicheren Sieger zu haben. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Akcay seinen zweiten Treffer nachlegte (40.). Die Überlegenheit von SPG Göfis/Satteins 1b spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Lukas Hollerer (66.), Lukas Jenny (69.) und Sascha Zuchetto (74.) bauten die komfortable Führung von Göfis/Satteins 1b weiter aus. Kaufmann stellte schließlich in der 90. Minute den 8:0-Sieg für SPG Göfis/Satteins 1b sicher. Schlussendlich setzte sich Göfis/Satteins 1b mit acht Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Thüringen 1b festigte SPG Göfis/Satteins 1b den vierten Tabellenplatz. Göfis/Satteins 1b knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SPG Göfis/Satteins 1b neun Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur fünf Niederlagen. Die letzten Resultate von Göfis/Satteins 1b konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Wann findet Farbencenter FC Thüringen 1b die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen SPG Göfis/Satteins 1b setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Mit nur 26 Treffern stellt FC Thüringen 1b den harmlosesten Angriff der 4. Landesklasse. Nun musste sich der Gast schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Lage von Thüringen 1b bleibt angespannt. Gegen Göfis/Satteins 1b musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am kommenden Samstag trifft SPG Göfis/Satteins 1b auf SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b, Farbencenter FC Thüringen 1b spielt tags darauf gegen FC Sport Haschko Sulzberg 1b.

4. Landesklasse: SPG Göfis/Satteins 1b – Farbencenter FC Thüringen 1b, 8:0 (4:0)

90 Elias Kaufmann 8:0

74 Sascha Zuchetto 7:0

69 Lukas Jenny 6:0

66 Lukas Hollerer 5:0

40 Volkan Akcay 4:0

33 Juergen Hafner 3:0

16 Volkan Akcay 2:0

11 Elias Kaufmann 1:0

