FC Mellau 1b siegt souverän

Details Sonntag, 09. April 2023 09:34

Ludesch 1b konnte FC Mellau 1b nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 2:5. Das Hinspiel hatte FC Mellau 1b für sich entschieden und einen 5:3-Sieg gefeiert.

Nicolae Piteriu brachte den Gast in der 14. Minute nach vorn. Johannes Broger versenkte die Kugel zum 2:0 für FC Mellau 1b (20.). Elias Zerlauth war es, der in der 25. Minute das Spielgerät im Gehäuse von FC Mellau 1b unterbrachte. Iusuf-Sinan Memet erhöhte den Vorsprung von FC Mellau 1b nach 37 Minuten auf 3:1. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Kevin Strasser war zur Stelle und markierte das 2:3 von SV frigo Ludesch 1b (51.). In der 62. Minute brachte Arnes Music das Netz für FC Mellau 1b zum Zappeln. In der 78. Minute legte Louis Heinrich Canal zum 5:2 zugunsten von FC Mellau 1b nach. Ein starker Auftritt ermöglichte FC Mellau 1b am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SV Ludesch 1b.

Ludesch 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Fünf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für SV frigo Ludesch 1b auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich SV Ludesch 1b auf Rang zehn wieder.

FC Mellau 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten. Durch den klaren Erfolg über Ludesch 1b ist FC Mellau 1b weiter im Aufwind.

Mit diesem Sieg zog FC Mellau 1b an SV frigo Ludesch 1b vorbei auf Platz sieben. SV Ludesch 1b fiel auf die zehnte Tabellenposition.

Ludesch 1b gibt am Montag seine Visitenkarte bei SV Typico Lochau 1b ab. Am Sonntag empfängt FC Mellau 1b SV Brauerei Frastanz 1b.

4. Landesklasse: SV frigo Ludesch 1b – FC Mellau 1b, 2:5 (1:3)

78 Louis Heinrich Canal 2:5

62 Arnes Music 2:4

51 Kevin Strasser 2:3

37 Iusuf-Sinan Memet 1:3

25 Elias Zerlauth 1:2

20 Johannes Broger 0:2

14 Nicolae Piteriu 0:1

