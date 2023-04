Sieber erledigt SC Tisis 1b

Details Sonntag, 09. April 2023 11:39

Gegen SPG CHT Brederis/Meiningen 1c holte sich IPA SC Tisis 1b eine 3:5-Schlappe ab. Gegen Brederis/Meiningen 1c setzte es für SC Tisis 1b eine ungeahnte Pleite. IPA SC Tisis 1b war beim 2:0 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen.

SPG CHT Brederis/Meiningen 1c geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Marvin Mahler das schnelle 1:0 für SC Tisis 1b erzielte. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Simon Sieber mit den Treffern (12./26./37.) zum 3:1 für Brederis/Meiningen 1c. Mit der Führung für den Tabellenletzten ging es in die Halbzeitpause. Es folgte der Anschlusstreffer für IPA SC Tisis 1b – bereits der zweite für Mahler. Nun stand es nur noch 2:3 (48.). SPG CHT Brederis/Meiningen 1c führte schließlich das 4:2 herbei (58.). Der fünfte Streich der Heimmannschaft war Sieber vorbehalten (64.). Mit dem dritten Treffer von Mahler rückte SC Tisis 1b wieder ein wenig an Brederis/Meiningen 1c heran (68.). Dann sah auch noch Tamer Demirkol in der 82. Minute die Gelb-Rote Karte: Die Partie schien für IPA SC Tisis 1b gelaufen. Mit dem Ende der Spielzeit strich SPG CHT Brederis/Meiningen 1c gegen den Gast die volle Ausbeute ein.

Brederis/Meiningen 1c muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der drei Zähler machte SPG CHT Brederis/Meiningen 1c im Klassement keinen Boden gut. Die formschwache Abwehr, die bis dato 53 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Brederis/Meiningen 1c in dieser Saison. SPG CHT Brederis/Meiningen 1c verbuchte insgesamt drei Siege, vier Remis und zehn Niederlagen. Nach neun Spielen ohne Sieg bejubelte Brederis/Meiningen 1c endlich wieder einmal drei Punkte.

Mit 24 Zählern aus 17 Spielen steht SC Tisis 1b momentan im Mittelfeld der Tabelle. IPA SC Tisis 1b schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 55 Gegentore verdauen musste.

Nächster Prüfstein für SPG CHT Brederis/Meiningen 1c ist SV frigo Ludesch 1b (Samstag, 14:30 Uhr). SC Tisis 1b misst sich am selben Tag mit Intersport FC Schruns 1b (14:45 Uhr).

4. Landesklasse: SPG CHT Brederis/Meiningen 1c – IPA SC Tisis 1b, 5:3 (3:1)

68 Marvin Mahler 5:3

64 Simon Sieber 5:2

58 Kevin Stoessel 4:2

48 Marvin Mahler 3:2

37 Simon Sieber 3:1

26 Simon Sieber 2:1

12 Simon Sieber 1:1

8 Marvin Mahler 0:1

