Hatlerdorf Juniors spielt bei Buch 1c groß auf

Details Sonntag, 09. April 2023 13:34

SC Hatlerdorf Juniors setzte sich standesgemäß gegen SPG Buch 1c mit 3:0 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen Hatlerdorf Juniors kassierte Buch 1c eine deutliche Niederlage. Schon im Hinspiel hatte SC Hatlerdorf Juniors die Oberhand behalten und einen 3:0-Erfolg davongetragen.

Alin Andrei Bocu glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den Spitzenreiter (29./42.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der 84. Minute legte Jose Luis Espinoza Ordonez zum 3:0 zugunsten von Hatlerdorf Juniors nach. Ein starker Auftritt ermöglichte dem Gast am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SPG Buch 1c.

Buch 1c führt mit 20 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Im Sturm der Heimmannschaft stimmt es ganz und gar nicht: 29 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Sechs Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat SPG Buch 1c momentan auf dem Konto.

SC Hatlerdorf Juniors mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Mit nur 20 Gegentoren stellt Hatlerdorf Juniors die sicherste Abwehr der Liga. Die Saisonbilanz von SC Hatlerdorf Juniors sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei 14 Siegen und einem Unentschieden büßte Hatlerdorf Juniors lediglich zwei Niederlagen ein. Acht Spiele währt bereits die Serie, in der SC Hatlerdorf Juniors ungeschlagen ist.

Buch 1c tritt am kommenden Samstag bei SV Typico Lochau 1b an, Hatlerdorf Juniors empfängt am selben Tag SV Gaissau 1b.

4. Landesklasse: SPG Buch 1c – SC Hatlerdorf Juniors, 0:3 (0:2)

