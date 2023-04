Pauritsch-Treffer sichert Last-Minute-Remis

Details Sonntag, 09. April 2023 15:06

SV Gaissau 1b ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b hinausgekommen. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Gaissau 1b gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass SV Gaissau 1b der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: Der Gastgeber hatte mit 2:1 die Oberhand behalten.

Michael Jenny war zur Stelle und markierte das 1:0 von SPG Großwalsertal 1b (31.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte der Gast das 2:0 nach (41.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für das erste Tor von Gaissau 1b war Dominic Marlin verantwortlich, der in der 84. Minute das 1:2 besorgte. Kai Pauritsch sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 86. Minute ins Schwarze traf. Großwalsertal 1b ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich SV Gaissau 1b noch ein Unentschieden.

Sicherlich ist das Ergebnis für Gaissau 1b nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Die Offensivabteilung von SV Gaissau 1b funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 52-mal zu. Nur dreimal gab sich Gaissau 1b bisher geschlagen. Zu fünf Siegen hintereinander reichte es für SV Gaissau 1b zwar nicht, die Serie ohne Niederlage wurde aber von Gaissau 1b fortgesetzt und auf neun Spiele erhöht.

SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz drei. Offensiv sticht SPG Großwalsertal 1b in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 55 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Großwalsertal 1b verbuchte insgesamt neun Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Am kommenden Samstag trifft SV Gaissau 1b auf Hatlerdorf Juniors, SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b spielt am selben Tag gegen SPG Göfis/Satteins 1b.

4. Landesklasse: SV Gaissau 1b – SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b, 2:2 (0:2)

86 Kai Pauritsch 2:2

84 Dominic Marlin 1:2

41 Daniel Mueller 0:2

31 Michael Jenny 0:1

