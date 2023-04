SV Frastanz 1b triumphiert über Lochau 1b

Details Sonntag, 09. April 2023 17:00

Am Samstag verbuchte SV Brauerei Frastanz 1b einen 2:1-Erfolg gegen SV Typico Lochau 1b. Die Experten wiesen Lochau 1b vor dem Match gegen SV Frastanz 1b die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Im Hinspiel hatte SV Typico Lochau 1b Frastanz 1b mit einem beeindruckenden 9:1 vom Feld gefegt.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Lukas Welte brach für SV Brauerei Frastanz 1b den Bann und markierte in der 68. Minute die Führung. Das Heimteam erzielte in der 87. Minute das 2:0. Kurz vor Ultimo war noch David Eberle zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Lochau 1b verantwortlich (89.). Am Schluss gewann SV Frastanz 1b gegen den Gast.

Frastanz 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. SV Brauerei Frastanz 1b liegt im Klassement nun auf Rang zwölf. Mit erschreckenden 62 Gegentoren stellt SV Frastanz 1b die schlechteste Abwehr der Liga. Frastanz 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und elf Pleiten.

Trotz der Niederlage belegt SV Typico Lochau 1b weiterhin den fünften Tabellenplatz. Sieben Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Lochau 1b derzeit auf dem Konto.

SV Brauerei Frastanz 1b ist am Sonntag auf Stippvisite bei FC Mellau 1b. Am Montag empfängt SV Typico Lochau 1b SV frigo Ludesch 1b.

4. Landesklasse: SV Brauerei Frastanz 1b – SV Typico Lochau 1b, 2:1 (0:0)

89 David Eberle 2:1

87 Lukas Gort 2:0

68 Lukas Welte 1:0

