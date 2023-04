FC Schruns 1b verliert hoch bei FC Sulzberg 1b

Details Dienstag, 11. April 2023 07:13

FC Sport Haschko Sulzberg 1b führte Intersport FC Schruns 1b nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: FC Sulzberg 1b wurde der Favoritenrolle gerecht. FC Schruns 1b hatte das Hinspiel gegen Sulzberg 1b mit 3:0 gewonnen.

In der sechsten Minute lenkte Johannes Ganahl den Ball zugunsten von FC Sport Haschko Sulzberg 1b ins eigene Netz. Schruns 1b glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für FC Sulzberg 1b in die Kabinen. Raphael Knill beseitigte mit seinen Toren (60./63.) die letzten Zweifel am Sieg von Sulzberg 1b. Das Heimteam baute die Führung aus, indem Stefan Haller zwei Treffer nachlegte (77./85.). Letztlich feierte FC Sport Haschko Sulzberg 1b gegen Intersport FC Schruns 1b nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

FC Sulzberg 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, zwei Unentschieden und acht Pleiten.

FC Schruns 1b verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und neun Niederlagen. Die Situation der Gäste ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen Sulzberg 1b handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

Das nächste Mal ist FC Sport Haschko Sulzberg 1b am 16.04.2023 gefordert, wenn man bei Farbencenter FC Thüringen 1b antritt. Für Schruns 1b geht es schon am Samstag weiter, wenn man IPA SC Tisis 1b empfängt.

4. Landesklasse: FC Sport Haschko Sulzberg 1b – Intersport FC Schruns 1b, 5:0 (1:0)

85 Stefan Haller 5:0

77 Stefan Haller 4:0

63 Raphael Knill 3:0

60 Raphael Knill 2:0

6 Eigentor durch Johannes Ganahl 1:0

