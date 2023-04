Lochau 1b schießt Tore am laufenden Band

Details Dienstag, 11. April 2023 09:08

Lochau 1b kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:0-Erfolg davon. Das Heimteam ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SV Ludesch 1b einen klaren Erfolg. Das Hinspiel war beim 1:1 zwischen den beiden Mannschaften ohne einen Sieger geblieben.

In der 22. Minute traf SV Typico Lochau 1b zum ersten Mal ins Schwarze. Lochau 1b witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:0 ein (34.). Mit der Führung für SV Typico Lochau 1b ging es in die Kabine. Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 46. Minute mit SV Typico Lochau 1b einen sicheren Sieger zu haben. Für das 4:0 sorgte Lochau 1b in Minute 61. Stefan Reichart baute den Vorsprung von SV Typico Lochau 1b in der 68. Minute aus. In der 89. Minute legte Lochau 1b zum 7:0 nach. Letztlich feierte SV Typico Lochau 1b gegen Ludesch 1b nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Nachdem Lochau 1b hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist SV Typico Lochau 1b weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Lochau 1b verbuchte insgesamt acht Siege, vier Remis und vier Niederlagen.

SV frigo Ludesch 1b findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. In der Defensive drückt der Schuh beim Gast, was in den 50 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Fünf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat SV Ludesch 1b derzeit auf dem Konto.

Der Motor von Ludesch 1b stottert gegenwärtig – seit sechs Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei SV Typico Lochau 1b, wo man insgesamt 28 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den dritten Tabellenplatz belegt.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Samstag empfängt Lochau 1b SPG Buch 1c, während SV frigo Ludesch 1b am selben Tag gegen SPG CHT Brederis/Meiningen 1c Heimrecht hat.

4. Landesklasse: SV Typico Lochau 1b – SV frigo Ludesch 1b, 7:0 (2:0)

89 Niklas Ill 7:0

76 Samuel Azzopardi Huetter 6:0

68 Stefan Reichart 5:0

61 Rene Hummel 4:0

46 Mikael Azzopardi Huetter 3:0

34 Rene Hummel 2:0

22 Rene Hummel 1:0

