Buch 1c glückt in Lochau nur der Ehrentreffer

Details Sonntag, 16. April 2023 02:52

SPG Buch 1c konnte SV Typico Lochau 1b nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Lochau 1b wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 4:4-Remis getrennt.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für SV Typico Lochau 1b und Buch 1c ohne Torerfolg in die Kabinen. Lochau 1b ging in der 51. Minute in Front. In der 68. Minute erhöhte Stefan Reichart auf 2:0 für die Heimmannschaft. Für ruhige Verhältnisse sorgte Lochau 1b, als man das 3:0 besorgte (72.). Für das 4:0 sorgte SV Typico Lochau 1b in Minute 81. In der Schlussphase gelang Gabriel Gstettner noch der Ehrentreffer für SPG Buch 1c (84.). Am Ende verbuchte Lochau 1b gegen die Gäste die maximale Punkteausbeute.

SV Typico Lochau 1b sprang mit diesem Erfolg auf den dritten Platz. Lochau 1b präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 55 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SV Typico Lochau 1b. Neun Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Lochau 1b derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief SV Typico Lochau 1b konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Trotz der Niederlage belegt Buch 1c weiterhin den neunten Tabellenplatz. Mit erst 30 erzielten Toren hat SPG Buch 1c im Angriff Nachholbedarf. Buch 1c kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. Ansonsten stehen noch sechs Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Die Lage von SPG Buch 1c bleibt angespannt. Gegen Lochau 1b musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

SV Typico Lochau 1b tritt am Freitag, den 21.04.2023, um 20:00 Uhr, bei SV Gaissau 1b an. Zwei Tage später (16:00 Uhr) empfängt Buch 1c FC Mellau 1b.

4. Landesklasse: SV Typico Lochau 1b – SPG Buch 1c, 4:1 (0:0)

84 Gabriel Gstettner 4:1

81 Nicolas Constantin Messmer 4:0

72 Nicolas Constantin Messmer 3:0

68 Stefan Reichart 2:0

51 Kisanthan Nagarasa 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei