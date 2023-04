Ausgeglichen und abwechslungsreich: Schruns II gegen Tisis II

Details Sonntag, 16. April 2023 02:53

In der Begegnung Intersport FC Schruns 1b gegen IPA SC Tisis 1b trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Im Hinspiel hatte Intersport FC Schruns 1b SC Tisis 1b mit einem beeindruckenden 7:2 vom Feld gefegt.

Niclas Tschann versenkte die Kugel zum 1:0 (14.). Den Freudenjubel von FC Schruns 1b machte Marvin Mahler zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (18.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Benedikt Bitschnau in der 29. Minute. Mit einem Tor Vorsprung für Schruns 1b ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Für das zweite Tor von IPA SC Tisis 1b war Cem Zengin verantwortlich, der in der 61. Minute das 2:2 besorgte. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 2:2 schließlich abpfiff.

Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz von Intersport FC Schruns 1b derzeit nicht. Das Heimteam verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und zehn Niederlagen. FC Schruns 1b wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

SC Tisis 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste bleiben mit diesem Remis weiterhin auf Platz sechs. Die Defensive von IPA SC Tisis 1b muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 57-mal war dies der Fall. Acht Siege, ein Remis und neun Niederlagen hat SC Tisis 1b momentan auf dem Konto. Für IPA SC Tisis 1b sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Nächster Prüfstein für Schruns 1b ist SPG CHT Brederis/Meiningen 1c (Samstag, 14:45 Uhr). SC Tisis 1b misst sich am selben Tag mit Farbencenter FC Thüringen 1b (16:00 Uhr).

4. Landesklasse: Intersport FC Schruns 1b – IPA SC Tisis 1b, 2:2 (2:1)

61 Cem Zengin 2:2

29 Benedikt Bitschnau 2:1

18 Marvin Mahler 1:1

14 Niclas Tschann 1:0

