Hatlerdorf Juniors am Gipfel - klarer Erfolg gegen Gaissau II

Mit SC Hatlerdorf Juniors und SV Gaissau 1b trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für den Gast schien Hatlerdorf Juniors aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 2:5-Niederlage stand. SC Hatlerdorf Juniors erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel hatte Gaissau 1b knapp für sich entschieden und mit 2:1 gewonnen.

Hatlerdorf Juniors erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Jose Luis Espinoza Ordonez traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Bereits in der elften Minute erhöhte Alin Andrei Bocu den Vorsprung des Tabellenführers. Die Hintermannschaft von SV Gaissau 1b ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Mit dem 3:0 durch Dzemo Neslanovic schien die Partie bereits in der 50. Minute mit SC Hatlerdorf Juniors einen sicheren Sieger zu haben. Nexhmedin Sejfijaj schraubte das Ergebnis in der 55. Minute mit dem 4:0 für das Heimteam in die Höhe. In der 61. Minute lenkte Aleksander Dembicki den Ball zugunsten von Gaissau 1b ins eigene Netz. Für das 5:1 von Hatlerdorf Juniors sorgte Ordonez, der in Minute 70 zur Stelle war. Der Unparteiische tadelte Andrej Grujcic von SC Hatlerdorf Juniors und warf ihn mit glatt Rot vom Platz (78.). Kai Pauritsch beförderte das Leder zum 2:5 von SV Gaissau 1b über die Linie (79.). In Unterzahl spielen zu müssen stellte für Hatlerdorf Juniors nicht das geringste Hindernis dar: Man besiegte Gaissau 1b eindrucksvoll.

Nach 18 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für SC Hatlerdorf Juniors 46 Zähler zu Buche. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Hatlerdorf Juniors stets gesorgt, mehr Tore als SC Hatlerdorf Juniors (66) markierte nämlich niemand in der 4. Landesklasse. Neun Spiele währt bereits die Serie, in der Hatlerdorf Juniors ungeschlagen ist.

Trotz der Niederlage fiel SV Gaissau 1b in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Die gute Bilanz von Gaissau 1b hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SV Gaissau 1b bisher zwölf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

Am kommenden Samstag trifft SC Hatlerdorf Juniors auf SPG Göfis/Satteins 1b, Gaissau 1b spielt tags zuvor gegen SV Typico Lochau 1b.

4. Landesklasse: SC Hatlerdorf Juniors – SV Gaissau 1b, 5:2 (2:0)

