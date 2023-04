Sieben Treffer im Topspiel zwischen Gaissau II und Lochau II

Details Samstag, 22. April 2023 00:34

SV Gaissau 1b und SV Typico Lochau 1b lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Gaissau 1b wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Lochau 1b hatte einen klaren 4:1-Sieg gefeiert.

Daniel Reichart brachte den Gast in der 13. Minute nach vorn. Sebastian Franz versenkte den Ball in der 24. Minute im Netz von SV Typico Lochau 1b. Reichart erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte SV Gaissau 1b durch einen Selbsttreffer das 2:1 (26.). Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Nicolas Constantin Messmer zum Ausgleich für Lochau 1b. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Messmer ließ sich in der 49. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 3:2 für SV Typico Lochau 1b. Kai Pauritsch schockte Lochau 1b und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Gaissau 1b (57./93.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug SV Gaissau 1b SV Typico Lochau 1b 4:3.

Gaissau 1b behauptet nach dem Erfolg über Lochau 1b den zweiten Tabellenplatz. Die Offensive von SV Gaissau 1b in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SV Typico Lochau 1b war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 58-mal schlugen die Angreifer von Gaissau 1b in dieser Spielzeit zu. Mit dem Sieg baute die Heimmannschaft die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SV Gaissau 1b 13 Siege, zwei Remis und kassierte erst vier Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Gaissau 1b konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

In der Tabelle liegt Lochau 1b nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. Neun Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat SV Typico Lochau 1b derzeit auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Lochau 1b nur sieben Zähler.

Am kommenden Freitag tritt SV Gaissau 1b bei FC Mellau 1b an, während SV Typico Lochau 1b einen Tag später SPG Göfis/Satteins 1b empfängt.

4. Landesklasse: SV Gaissau 1b – SV Typico Lochau 1b, 4:3 (2:2)

93 Kai Pauritsch 4:3

57 Kai Pauritsch 3:3

49 Nicolas Constantin Messmer 2:3

44 Nicolas Constantin Messmer 2:2

26 Eigentor durch Daniel Reichart 2:1

24 Sebastian Franz 1:1

13 Daniel Reichart 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei