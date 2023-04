SPG Großwalsertal II schlägt in letzter Minute in Sulzberg zu

Details Sonntag, 23. April 2023 02:41

Im Spiel von Sulzberg 1b gegen SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. SPG Großwalsertal 1b wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Großwalsertal 1b hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 6:1 durchgesetzt.

In der 13. Minute traf SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b zum ersten Mal ins Schwarze. SPG Großwalsertal 1b traf zum 2:0 (33.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Das 1:2 von FC Sport Haschko Sulzberg 1b bejubelte Nino Bilgeri (72.). Die komfortable Halbzeitführung von Großwalsertal 1b hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Samuel Baldauf schoss den Ausgleich in der 86. Spielminute. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b noch einen Treffer parat hatte (88.). Letzten Endes holte SPG Großwalsertal 1b gegen FC Sulzberg 1b drei Zähler.

Trotz der Schlappe behält Sulzberg 1b den siebten Tabellenplatz bei. Der Gastgeber verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und neun Niederlagen.

Die drei Punkte brachten Großwalsertal 1b in der Tabelle voran. SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b liegt nun auf Rang drei. Offensiv sticht SPG Großwalsertal 1b in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 58 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Mit dem Sieg baute SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Großwalsertal 1b zehn Siege, zwei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen.

Der vierte Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte von FC Sport Haschko Sulzberg 1b.

FC Sulzberg 1b ist am kommenden Samstag zu Gast bei SC Hatlerdorf Juniors. Nächsten Dienstag (19:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von SPG Großwalsertal 1b mit SPG Göfis/Satteins 1b.

4. Landesklasse: FC Sport Haschko Sulzberg 1b – SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b, 2:3 (0:2)

88 Daniel Mueller 2:3

86 Samuel Baldauf 2:2

72 Nino Bilgeri 1:2

33 Philip Kaufmann 0:2

13 Daniel Mueller 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei