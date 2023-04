Tore am laufenden Band zwischen Göfis/Satteins II und Hatlerdorf Juniors

Details Sonntag, 23. April 2023 02:42

SPG Göfis/Satteins 1b und SC Hatlerdorf Juniors lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Hatlerdorf Juniors wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das der Spitzenreiter letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Lukas Hollerer sein Team in der 15. Minute. Jose Luis Espinoza Ordonez schockte Göfis/Satteins 1b und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für SC Hatlerdorf Juniors (18./36.). SPG Göfis/Satteins 1b hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Lukas Jenny den Ausgleich (40.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Elias Kaufmann witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:2 für Göfis/Satteins 1b ein (50.). Hatlerdorf Juniors zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Nexhmedin Sejfijaj (54.) und Aleksander Dembicki (86.) mit ihren Treffern das Spiel. Schließlich sprang für die Gäste gegen SPG Göfis/Satteins 1b ein Dreier heraus.

Trotz der Schlappe behält Göfis/Satteins 1b den fünften Tabellenplatz bei. Neun Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. SPG Göfis/Satteins 1b baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Wer soll SC Hatlerdorf Juniors noch stoppen? Hatlerdorf Juniors verbuchte gegen Göfis/Satteins 1b die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 4. Landesklasse weiter an. Die Offensivabteilung von SC Hatlerdorf Juniors funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 70-mal zu. Mit dem Sieg baute SC Hatlerdorf Juniors die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Hatlerdorf Juniors 16 Siege, ein Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist Hatlerdorf Juniors so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Kommenden Dienstag (19:30 Uhr) tritt SPG Göfis/Satteins 1b bei SPG Großwalsertal 1b an. Am 29.04.2023 empfängt SC Hatlerdorf Juniors in der nächsten Partie FC Sulzberg 1b.

4. Landesklasse: SPG Göfis/Satteins 1b – SC Hatlerdorf Juniors, 3:4 (2:2)

86 Aleksander Dembicki 3:4

54 Nexhmedin Sejfijaj 3:3

50 Elias Kaufmann 3:2

40 Lukas Jenny 2:2

36 Jose Luis Espinoza Ordonez 1:2

18 Jose Luis Espinoza Ordonez 1:1

15 Lukas Hollerer 1:0

