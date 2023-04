Negativserie bei FC Thüringen II - Niederlage auch in Tisis

Details Sonntag, 23. April 2023 02:43

Nach der Auswärtspartie gegen IPA SC Tisis 1b stand Farbencenter FC Thüringen 1b mit leeren Händen da. SC Tisis 1b siegte mit 2:1. Einen packenden Auftritt legte IPA SC Tisis 1b dabei jedoch nicht hin. Nach dem Hinspiel hatten sich die Gastgeber dank eines 3:1-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SC Tisis 1b bereits in Front. Driton Trupaj markierte in der dritten Minute die Führung. Josip Zeba war es, der in der 32. Minute den Ball im Tor von FC Thüringen 1b unterbrachte. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Peter Dietrich seine Chance und schoss das 1:2 (45.) für das Schlusslicht. Obwohl IPA SC Tisis 1b nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Thüringen 1b zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

SC Tisis 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Für IPA SC Tisis 1b ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mit neun Siegen weist die Bilanz von SC Tisis 1b genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Farbencenter FC Thüringen 1b holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Mit nur 30 Treffern stellen die Gäste den harmlosesten Angriff der 4. Landesklasse. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur vier Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von FC Thüringen 1b alles andere als positiv. Vor vier Spielen bejubelte Thüringen 1b zuletzt einen Sieg.

Am Samstag, den 29.04.2023 (13:45 Uhr) reist IPA SC Tisis 1b zu SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b, einen Tag später (14:45 Uhr) begrüßt Farbencenter FC Thüringen 1b FC Schruns 1b vor heimischer Kulisse.

4. Landesklasse: IPA SC Tisis 1b – Farbencenter FC Thüringen 1b, 2:1 (2:1)

45 Peter Dietrich 2:1

32 Josip Zeba 2:0

3 Driton Trupaj 1:0

