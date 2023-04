Brederis/Meiningen 1c gewinnt Torfestival in Frastanz

Details Sonntag, 30. April 2023 02:16

SV Brauerei Frastanz 1b und SPG CHT Brederis/Meiningen 1c lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Die Ausgangslage sprach für Brederis/Meiningen 1c, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatte der Gast nichts anbrennen lassen und war als 4:1-Sieger vom Platz gegangen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SPG CHT Brederis/Meiningen 1c bereits in Front. BEd Alexander Sieber markierte in der zweiten Minute die Führung. Das 1:1 von SV Frastanz 1b stellte Lukas Welte sicher (21.). In der 33. Minute überwand die Heimmannschaft die Abwehr von Brederis/Meiningen 1c und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Zur Pause behielt Frastanz 1b die Nase knapp vorn. In Minute 53 gelang SPG CHT Brederis/Meiningen 1c der Ausgleich. Noah Ganath brachte Brederis/Meiningen 1c nach 61 Minuten die 3:2-Führung. SPG CHT Brederis/Meiningen 1c musste den Treffer zum 3:4 hinnehmen (80.). Am Schluss gewann Brederis/Meiningen 1c gegen SV Brauerei Frastanz 1b.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als SV Frastanz 1b. Man kassierte bereits 66 Tore gegen sich. Frastanz 1b bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. SV Brauerei Frastanz 1b baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nachdem SPG CHT Brederis/Meiningen 1c die Hinserie auf Platz 14 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt Brederis/Meiningen 1c aktuell den fünften Rang. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SPG CHT Brederis/Meiningen 1c im Klassement nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Mit vier Siegen in Folge ist Brederis/Meiningen 1c so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

SV Frastanz 1b tritt am Montag bei FC Mellau 1b an. Am Samstag empfängt SPG CHT Brederis/Meiningen 1c Farbencenter FC Thüringen 1b.

4. Landesklasse: SV Brauerei Frastanz 1b – SPG CHT Brederis/Meiningen 1c, 3:4 (2:1)

80 Nikolai Kokot 3:4

69 Simon Sieber 2:4

61 Noah Ganath 2:3

53 Jurica Topalovic 2:2

33 Nikolai Kokot 2:1

21 Lukas Welte 1:1

2 Alexander Sieber 0:1

