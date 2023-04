Hatlerdorf Juniors wachen erst nach 0:2 Rückstand gegen Sulzberg II auf

Details Sonntag, 30. April 2023 02:17

Am Samstag begrüßte Hatlerdorf Juniors FC Sulzberg 1b. Die Begegnung ging mit 4:2 zugunsten von SC Hatlerdorf Juniors aus. Hatlerdorf Juniors ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel war 3:0 zugunsten des Ligaprimus ausgegangen.

David Fink brachte Sulzberg 1b in der 29. Minute nach vorn. In der 34. Minute erhöhte Nino Bilgeri auf 2:0 für den Gast. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für das erste Tor von SC Hatlerdorf Juniors war Dzemo Neslanovic verantwortlich, der in der 62. Minute das 1:2 besorgte. In der 71. Minute brachte das Heimteam den Ball im Netz von FC Sport Haschko Sulzberg 1b zum Ausgleich unter. FC Sulzberg 1b kam nicht mehr ins Spiel zurück, Nexhmedin Sejfijaj brachte Hatlerdorf Juniors sogar in Führung (79.). Der Stürmer erlebte binnen kurzer Zeit das volle Spektrum der Emotionen. Kurz nach dem Torerfolg flog Sejfijaj mit der Gelb-Roten Karte vom Feld (86.). In Minute 87 bejubelte SC Hatlerdorf Juniors das 4:2. Sulzberg 1b ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot Hatlerdorf Juniors nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Wer soll SC Hatlerdorf Juniors noch stoppen? Hatlerdorf Juniors verbuchte gegen FC Sport Haschko Sulzberg 1b die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 4. Landesklasse weiter an. Die Offensive von SC Hatlerdorf Juniors in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch FC Sulzberg 1b war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 74-mal schlugen die Angreifer von Hatlerdorf Juniors in dieser Spielzeit zu. SC Hatlerdorf Juniors sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 17 summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und zwei Niederlagen dazu.

Trotz der Schlappe behält Sulzberg 1b den siebten Tabellenplatz bei. Sieben Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat FC Sport Haschko Sulzberg 1b derzeit auf dem Konto.

Mit insgesamt 52 Zählern befindet sich Hatlerdorf Juniors voll in der Spur. Die Formkurve von FC Sulzberg 1b dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Samstag trifft SC Hatlerdorf Juniors auf IPA SC Tisis 1b, Sulzberg 1b spielt tags darauf gegen SV Typico Lochau 1b.

4. Landesklasse: SC Hatlerdorf Juniors – FC Sport Haschko Sulzberg 1b, 4:2 (0:2)

87 Arber Gjinaj 4:2

79 Nexhmedin Sejfijaj 3:2

71 Arber Gjinaj 2:2

62 Dzemo Neslanovic 1:2

34 Nino Bilgeri 0:2

29 David Fink 0:1

