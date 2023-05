SV Frastanz II siegt bei Buch 1c

Details Mittwoch, 24. Mai 2023 23:41

Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto von SV Brauerei Frastanz 1b. Der Gast setzte sich mit einem 3:1 gegen SPG Buch 1c durch. SV Frastanz 1b hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 4:0 durchgesetzt.

Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen. Am Ende hieß es für Frastanz 1b: drei Punkte auf des Gegners Platz durch einen Auswärtserfolg bei Buch 1c.

In der Tabelle liegt SPG Buch 1c nach der Pleite weiter auf dem zwölften Rang. Insbesondere an vorderster Front liegt bei den Gastgebern das Problem. Erst 34 Treffer markierte Buch 1c – kein Team der 4. Landesklasse ist schlechter. SPG Buch 1c musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Buch 1c insgesamt auch nur sieben Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. SPG Buch 1c überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

In der Endphase des Fußballjahres rangierte SV Brauerei Frastanz 1b im unteren Mittelfeld. Mit erschreckenden 78 Gegentoren stellt SV Frastanz 1b die schlechteste Abwehr der Liga. In den letzten fünf Partien rief Frastanz 1b konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Buch 1c hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 19.05.2023 gegen SV Gaissau 1b. Am Samstag muss SV Brauerei Frastanz 1b vor heimischer Kulisse gegen Gaissau 1b ran.

4. Landesklasse: SPG Buch 1c – SV Brauerei Frastanz 1b, 1:3 (0:1)

86 Elias Eberle 1:2

79 Lukas Gort 0:2

74 Lukas Gort 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei