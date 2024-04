Erkan Ergüven glänzt als dreifacher Torschütze für den FC Lustenau 1c in Meiningen

Details Samstag, 27. April 2024 23:03

Durch ein 5:2 holte sich FC Lustenau 1c drei Punkte bei SK CHT Austria Meiningen 1b. FC Lustenau 1c setzte sich standesgemäß gegen SK Meiningen 1b durch.

Im Hinspiel hatte FC Lustenau 1c einen 3:0-Sieg gefeiert.

SK CHT Austria Meiningen 1b geriet in der zwölften Minute ins Hintertreffen. Kemal Duran versenkte die Kugel zum 2:0 für FC Lustenau 1c (25.). Kevin Stössel ließ sich in der 28. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für SK Meiningen 1b. Simon Sieber glich nur wenig später für das Heimteam aus (33.). Mit einem schnellen Doppelpack (41./42.) zum 4:2 schockte Erkan Ergüven SK CHT Austria Meiningen 1b. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Ergüven legte in der 70. Minute zum 5:2 für FC Lustenau 1c nach. Letztlich fuhren die Gäste einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

SK Meiningen 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SK CHT Austria Meiningen 1b befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen FC Lustenau 1c weiter im Abstiegssog. Die formschwache Abwehr, die bis dato 47 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von SK Meiningen 1b in dieser Saison. Nun musste sich SK CHT Austria Meiningen 1b schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Lage von SK Meiningen 1b bleibt angespannt. Gegen FC Lustenau 1c musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

FC Lustenau 1c hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne. Mit beeindruckenden 57 Treffern stellt FC Lustenau 1c den besten Angriff der 4. Landesklasse. Die Saisonbilanz von FC Lustenau 1c sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei 14 Siegen und einem Unentschieden büßte FC Lustenau 1c lediglich drei Niederlagen ein. FC Lustenau 1c erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Nächster Prüfstein für SK CHT Austria Meiningen 1b ist FC Mellau 1b (Mittwoch, 10:30 Uhr). FC Lustenau 1c misst sich am selben Tag mit Keckeis Installationen SV Frastanz 1b (11:00 Uhr).

4. Landesklasse: SK CHT Austria Meiningen 1b – FC Lustenau 1c, 2:5 (2:4)

70 Erkan Ergüven 2:5

42 Erkan Ergüven 2:4

41 Erkan Ergüven 2:3

33 Simon Sieber 2:2

28 Kevin Stössel 1:2

25 Kemal Duran 0:2

12 Niklaas Oliver Christof 0:1

