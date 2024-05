SV Frastanz II dreht in Hälfte zwei gegen Mellau Ii auf!

Details Samstag, 04. Mai 2024 23:27

Ein fesselndes Fußballspiel fand zwischen Keckeis Installationen SV Frastanz 1b und FC Mellau 1b statt, das mit einem spannenden 4:2 Endstand zugunsten der Heimmannschaft endete. In einem Spiel, das reich an Toren und Wendungen war, bewiesen beide Teams ihre Stärken, doch am Ende konnte SV Frastanz 1b mit einem beeindruckenden Endspurt den Sieg für sich verbuchen.

Ein Spiel voller Wendungen

Die Eröffnungsphase des Spiels gehörte klar SV Frastanz 1b, die bereits in der 19. Minute durch einen Treffer von Amel Memagic in Führung gingen. Dieser frühe Vorsprung setzte den Ton für ein energiegeladenes Spiel, in dem beide Teams ihre Angriffsbemühungen intensivierten. Doch FC Mellau 1b ließ sich nicht beirren und antwortete prompt mit einem Doppelschlag. Zuerst glich Josef Figer in der 24. Minute zum 1:1 aus, gefolgt von Andreas Rumpler, der in der 32. Minute den Führungstreffer für die Gäste erzielte. Der Spielstand von 2:1 für Mellau hielt jedoch nicht lange an. Dominic Keckeis bewies seine Torjägerqualitäten und erzielte in der 38. Minute den Ausgleichstreffer zum 2:2, womit die erste Halbzeit mit einem Gleichstand endete.

SV Frastanz 1b dreht auf

Die zweite Halbzeit zeichnete sich durch eine noch intensivere Spielweise beider Mannschaften aus, wobei SV Frastanz 1b die entscheidenden Momente für sich beanspruchte. In der 80. Minute brachte Sebastian Nachbaur die Heimmannschaft mit einem präzisen Schuss erneut in Führung, was den Spielstand auf 3:2 erhöhte. Die Gäste aus Mellau versuchten, den Druck zu erhöhen und einen weiteren Ausgleich zu erzielen, doch ihre Bemühungen wurden in der 86. Minute durch einen weiteren Treffer von Dominic Keckeis zunichte gemacht. Sein zweites Tor im Spiel besiegelte den Endstand von 4:2 für SV Frastanz 1b. Dieser späte Treffer sorgte für große Freude unter den Anhängern der Heimmannschaft und stellte den Sieg sicher.

Das Spiel endete nach einer Minute Nachspielzeit mit einem verdienten Sieg für SV Frastanz 1b. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Leistung, doch die Entschlossenheit und Effizienz von SV Frastanz 1b in den entscheidenden Momenten des Spiels erwiesen sich als ausschlaggebend für ihren Erfolg. Mit diesem Sieg hinterlässt SV Frastanz 1b einen starken Eindruck und setzt ein klares Zeichen für die weitere Saison.

4. Landesklasse: Frastanz 1b : FC Mellau 1b - 4:2 (2:2)

86 Dominic Keckeis 4:2

80 Sebastian Nachbaur 3:2

38 Dominic Keckeis 2:2

32 Andreas Rumpler 1:2

24 Josef Figer 1:1

19 Amel Memagic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.