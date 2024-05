Bittere Niederlage von Ludesch in Fussach!

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:38

Ein aufregendes Fußballspiel in der Vorarlbergliga fand zwischen dem SC Fussach und dem SV Ludesch statt, bei dem die Gastgeber einen beeindruckenden 3:1-Sieg einfahren konnten. In einer Partie, die reich an Toren und spannenden Wendungen war, zeigten beide Teams eine lebhafte Performance, doch am Ende behielt der SC Fussach die Oberhand.

Früher Vorsprung und schnelle Antwort

Bereits in den Anfangsminuten des Spiels zeigte der SC Fussach seine Angriffslust. Volkan Akyildiz brachte die Gastgeber in der 9. Minute mit einem scharfen Schuss ins Netz in Führung und sorgte damit früh im Spiel für Jubel unter den Anhängern des SC Fussach. Doch die Freude währte nicht lange, denn SV Ludesch zeigte sich unbeeindruckt von dem frühen Rückstand. Adem Kum sorgte in der 28. Minute mit einem gekonnten Tor für den Ausgleich. Mit diesem 1:1 ging es in die Halbzeitpause, und beide Teams hatten alles zu spielen.

Entscheidende Tore in der Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann ohne große Chancen auf beiden Seiten, bis das Spiel in den letzten zwölf Minuten eine dramatische Wende nahm. Der SC Fussach intensivierte seine Angriffe und wurde schließlich in der 78. Minute belohnt, als Philipp Stoss das Führungstor zum 2:1 erzielte. Dieses Tor gab dem Spiel eine neue Dynamik und brachte die Fans des SC Fussach erneut zum Jubeln. Kurz darauf, in der 80. Minute, war es Giuseppe Franchina, der mit einem präzisen Schuss das 3:1 für die Heimmannschaft sicherte. Dieses Tor stellte sicher, dass der SC Fussach die Kontrolle über das Spiel behielt und letztendlich als verdienter Sieger vom Platz ging.

Als das Spiel in der 90. Minute abgepfiffen wurde, war die Freude beim SC Fussach groß. Mit diesem Sieg konnten sie wichtige Punkte in der Liga sammeln und ihre Position in der Tabelle verbessern. SV Ludesch hingegen musste eine weitere Niederlage hinnehmen, trotz eines couragierten Auftritts und eines zeitweiligen Gleichstands im Spiel.

Der SC Fussach zeigte eine beeindruckende Leistung und demonstrierte seine Stärke und Entschlossenheit, die ihn letztlich zum Sieg führten. Mit strategischem Spiel und effektiven Angriffen in den entscheidenden Momenten konnte der SC Fussach dieses wichtige Spiel für sich entscheiden und wichtige Punkte für die laufende Saison sichern.

Vorarlbergliga: Fussach : Ludesch - 3:1 (1:1)

80 Giuseppe Franchina 3:1

78 Philipp Stoss 2:1

28 Adem Kum 1:1

9 Volkan Akyildiz 1:0

