Theresa Wetz und Günther Riedesser analysieren Krumbach gegen Doren

Details Samstag, 25. Mai 2024 18:13

Ein Fußballabend, der in die Annalen der 1. Landesklasse eingehen könnte, fand zwischen dem FC Krumbach und dem FC Doren statt. Der heimische Klimatechnik Sparber FC Krumbach ging früh in Führung, konnte das Spiel jedoch nicht nach Hause bringen. In einer dramatischen zweiten Hälfte drehte der FC Doren das Spiel und sicherte sich einen 2:1 Auswärtssieg.

Theresa Wetz, Obfrau Klimatechnik Sparber FC Krumbach: „Knappe und unglückliche 1:2 Niederlage gegen Doren. Es hat sich wieder mal bewahrheitet. Wer hinten drin steht, hat kein Glück und es kommt auch noch Pech dazu. Unsere Mannschaft kämpfte sehr aufopferungsvoll, konnte sich aber durch einen Last minute Treffer nicht belohnen. Wir konnten durch einen Konter bereits in der 8. Minute mit 1:0 in Führung gehen und hatten auch danach noch gute Möglichkeiten, sogar ein Abseitstor. In der zweiten Halbzeit erhöhte Doren den Druck und erzielte in der 57. Minute den nicht ganz unverdienten Ausgleich. Danach konnte sich unser Tormann Kilian auszeichnen und bei uns wurde das bereits zweite Abseitstor aberkannt. Bereits in der 90. Minute ging Doren nach einer Ecke mit 1:2 in Führung. Wir warfen jetzt alles nach vorne und leider sah der Schiedsrichter ein Foul an Simon Pöll im 16-Meterraum nicht. So blieb es bei der knappen und unglücklichen Niederlage im Derby!“

Günther Riedesser, Trainer FC Baldauf Doren: Am Freitag, 24.5.2024 waren wir zu Gast bei unseren Nachbarn vom FC Krumbach. Es war also Derbytime angesagt. Doch zu Beginn des Spiels waren wir alles andere wie in Derbystimmung. Wir waren eigentlich gar nicht auf dem Platz. Wir waren zu passiv in allen Bereichen und so kamen die Hausherren schon in der 8. Minute durch Topscorer Kürsat Kocabay zum Führungstreffer. Doch auch direkt nach dem Gegentor passierte nicht wirklich viel. Wir hatten zwar mehr Ballbesitz, aber wir agierten viel zu umständlich und auch die Flanken kamen nicht an. Erst so ab der 25. Minute wurde es dann besser und so kamen wir zu zwei große Torchancen, die aber durch Claudio Loacker leider nicht verwertet wurden. So ging es mit 0:1 in die Pause. Bis dahin war es die schlechteste Halbzeit im Jahr 2024. Auch die ersten paar Minuten der 2. HZ waren wir noch nicht so, wie ich normalerweise meine Mannschaft kenne. Dennoch fiel in der 57. Minute der Ausgleich durch Michael Kolb. Und jetzt ging ein Ruck durch die Mannschaft. Ab diesem Zeitpunkt spielte nur noch eine Mannschaft und das war der FC Doren!! Wir spielten gut nach vorne, waren in allen Bereichen viel spritziger als der Gegner, aber im Abschluss dennoch zu umständlich oder der gute Tormann war zur Stelle. Dennoch hatte man das Gefühl, dass noch was passiert. Und in der 90. Minute erzielte Adrian Martinovic per Kopf den 2:1 Siegtreffer der letzten Endes auch gerecht war. Wir waren in der zweiten Halbzeit die klar bessere Mannschaft und haben es uns dann auch erarbeitet. Dieser Derbysieg war auch ein Sieg des Willens und er setzt auch Kräfte für die folgenden Spiele frei. Jetzt gilt es, gut zu regenerieren und danach kommt es zu einer weiteren englischen Woche. Am Mittwoch kommt der SV Satteins im Spitzenspiel der 1. Lanbdesklasse zu uns ins Waldstadion und am Samstag drauf müssen wir zum Altach 1b, die eine sensationelle Rückrunde spielen. Dann werden wir sehen, wo wir stehen werden. Auf jeden Fall bin ich sehr stolz auf meine Mannschaft, aber es bedarf einer deutlichen Leistungssteigerung, wenn wir gegen SV Satteins gewinnen wollen.

1. Landesklasse: FC Krumbach : FC Doren - 1:2 (1:0)

90 Adrian Martinovic 1:2

57 Michael Kolb 1:1

8 Kürsat Kocabay 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.