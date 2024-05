Später Doppelschlag bringt Tabellenführer FC Lustenau 1c "Dreier" bei FC Sulzberg 1b

Details Samstag, 25. Mai 2024 16:01

Im Rahmen der 23. Runde in der 4. Landesklasse (V) setzte sich der FC Lustenau 1c mit 3:1 gegen den FC Sulzberg 1b durch. In einer Partie, die besonders in der zweiten Halbzeit an Fahrt aufnahm, zeigten beide Teams leidenschaftlichen Fußball, jedoch mit dem besseren Ende für die Gäste, die das Zünglein an der Waage mit zwei späten Toren in ihre Richtung ausschlagen ließen.

Frühe Führung und sofortiger Ausgleich - Gleichstand zur Pause

Das Spiel begann sofort mit hohem Tempo, als der FC Lustenau 1c die Initiative ergriff und bereits in der 18. Minute durch Erkan Ergüven in Führung ging. Eine herausragende Einzelleistung von Illia Tabak, gefolgt von einem präzisen Kopfball von Ergüven, brachte das 1:0. Die Heimmannschaft ließ sich jedoch nicht entmutigen und antwortete noch vor dem Seitenwechsel. Eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Gäste nutzte Benedikt Baldauf geschickt aus, um kurz vor der Halbzeitpause den Ausgleich zu erzielen. Dieses Tor in der 45. Minute sorgte für neuen Schwung bei FC Sulzberg 1b.

Entscheidende Tore des Gastes in der Schlussphase

Nach der Pause erhöhten beide Teams den Druck, doch die entscheidenden Momente gehörten dem FC Lustenau 1c. Trotz zahlreicher Angriffe von Sulzberg, die zu gefährlichen Situationen führten, blieb ein weiterer Torerfolg für die Heimmannschaft aus. Auf der Gegenseite zeigte Lustenau effizientere Abschlüsse. In der 87. Minute brach Hakan Öner die Pattsituation, als er mit einem kraftvollen Schuss ins linke untere Eck das 2:1 erzielte. Dieses Tor gab den Gästen sichtlich Auftrieb, und nur wenige Minuten später, in der Nachspielzeit der 90. Minute, sorgte Oliver Niklaas mit einem präzisen Schuss für den Endstand von 3:1.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Hannes Sintitsch erstellt.

